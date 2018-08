3 consejos para poder viajar una vez al mes

Lo sabemos: sabemos que no es fácil quedarse en un mismo lugar, quietos, mucho tiempo. Sabemos que los días pasan lentos y que las semanas parecen meses cuando no tenemos un viaje en el horizonte, un destino esperándonos, un nuevo lugar que descubrir o alguno al que regresar.

Y sabemos que, por desgracia, viajar es una de las aficiones más difíciles de llevar, por el gasto económico que suponen. Es cierto, por otro lado, que cada vez es más sencillo organizarse y encontrar todo tipo de ofertas que nos permitan tener contenta nuestra faceta viajera.

Para toda persona que ame viajar, es fundamental saber que no pasará demasiado tiempo entre un viaje y otro. Y hay quien ha encontrado la fórmula para viajar, al menos, una vez al mes. Viajes cortos que nos permitan respirar y hacernos con el aire necesario para esperar al siguiente. Podemos daros tres consejos fundamentales que seguir si queréis hacer esto posible.

Consejos viajeros | Destinos

Ten siempre en mente un destino próximo. No importa que tengas ya un viaje en el horizonte, con todo cogido: tienes que ir más allá y pensar en el siguiente. Sabemos que esto puede tener sus consecuencias negativas, porque quizá no podrás concentrarte por completo en el presente, pero termina resultando rutinario en la vida de un viajero. Esto nos permitirá ir explorando nuestros próximos destinos y tal vez encontrar ofertas que de otra manera no encontrarías.

Coge el viaje y el alojamiento lo antes posible. Cuanto más pronto lo cojas (aunque sin pasarse), más barato sale. Según vayan pasando los meses, descubrirás que es posible tener varios planeados sin que resulte una carga económica. Siempre que lo sepas administrar, y se puede aprender a hacerlo con práctica y llevando bien las cuentas, es fácil poder tener varios destinos esperándote.

Planea bien tus viajes. Una parte muy importante del ahorro tiene que ver con la planificación. Sabemos que hay gente a la que le gusta improvisar y que evidentemente no se puede tener todo bajo control, pero con una mínima planificación se ahorrará y esto nos beneficiará a largo plazo. Atento a las ofertas de la ciudad a la que viajas, busca restaurantes baratos en los que comer, coge las reservas con tiempo... Son muchos los detalles que nos ayudarán en este punto.