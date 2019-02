5 consejos a la hora de planear un viaje con meses de antelación

Viajar es una de las cosas más bonitas del mundo. Sin embargo, muchas veces esta actividad puede llevarnos a situaciones de estrés y agobio, sobre todo a la hora de planearlo. Mientras unos disfrutan de organizar sus propias vacaciones, otros prefieren que se lo den todo hecho para no preocuparse por ello.

Si tú eres de los que les gusta hacer su propio itinerario de viaje, estos son algunos de los consejos que puedes seguir:

1. Planear el viaje: puede parecer una chorrada, pero sí, lo primero que hay que hacer es planear el viaje. Esto consiste en: elegir el destino (poniéndote de acuerdo con quién viajes, si no lo haces solo), los días que se necesitan para conocer el sitio escogido, el presupuesto del viaje… Todo esto puede parecer complicado pero todo es ponerse manos a la obra y trazar un buen plan.

2. Comprar los billetes de viaje con antelación: dependiendo del sitio al que se quiera viajar, se utilizara un medio de transporte u otro. Normalmente cuando se planean viajes con mucha antelación es porque el desplazamiento tiene que ser en avión. Cuanto antes se compren los billetes, más barato saldrá el vuelo. De hecho, el mejor precio de los billetes se obtiene con cuatro o cinco meses de antelación. Aún así, además del precio, debéis fijaros bien en los horarios que más os convengan puesto que muchas veces resulta difícil ir hasta el aeropuerto si tenéis un vuelo de madrugada. Para eso, debéis informaros antes de cogerlo.

3. Buscar alojamiento: junto con la compra de los billetes, esta es la otra cosa más importante. El alojamiento dependerá mucho del plan que llevéis: si viajáis de mochileros, es posible que cualquier hostal os sirva, pero sino, lo mejor es también reservar con antelación puesto que los precios serán menores y habrá mayor cantidad de oferta. Además, en muchas ocasiones, te dan la posibilidad de cancelar el hotel siempre y cuando no se haya pasado la fecha límite. No solo tenéis que fijaros en el hotel, sino en qué parte de la ciudad se encuentra, sobre todo en los lugares que parecen ser más peligrosos.

4. Reservar las excursiones: el tercer paso es programar todas las excursiones que se quieren hacer y mejor si se planean día a día, aunque después no se cumpla tal cual lo habíais pensado. Para quitaros de colas de espera o no llevaros el disgusto de no tener billetes para entrar a algún lugar o realizar cualquier excursión, lo mejor es que también lo llevéis comprado antes del viaje ya que en muchas ocasiones, se pueden agotar.

5. Preparar lo necesario: ya tenéis todo y cada vez queda menos para el día del viaje. Por eso, es importante tener todo en orden: pasaporte, visa (si es necesaria), la ropa adecuada dependiendo del destino, etc. Hay que tener en cuenta que en algunos países la ropa debe ser de una manera en concreto, por lo que conviene informarse previamente.