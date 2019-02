5 consejos a la hora de elegir tu destino ideal para hacer un Erasmus

Cada año el número de estudiantes que solicita esta beca es mayor, por lo que no es de extrañar que los destinos cada vez sean más numerosos y aparezcan las dudas acerca de cuál elegir. Así, queremos daros unas pautas para ayudaros a tomar una decisión tan importante como esta:

Idioma y cultura: la parte más importante del programa Erasmus recae en el idioma del destino elegido. Debemos ser conscientes y conocer nuestro potencial en las diferentes lenguas porque aunque allí vayamos a mejorar, siempre es necesaria una base, además de que en la mayoría de ocasiones te pedirán un nivel mínimo para poder optar por esto. En cuanto a la cultura, si no queremos tener muchos choques, conviene informarse acerca del país para conocer más acerca de sus costumbres y su modo de vida.

Universidad de destino y convalidaciones: no hay que olvidar que el motivo principal por el cual se hace Erasmus es estudiar. Por eso, hay que informarnos para saber si realmente merece la pena cursar el grado que estudiamos en esa universidad y si cuando volvamos a España esas asignaturas serán o no convalidadas.

Estudiantes | Pixabay

Conocer la ayuda recibida y los costes que puede tener el destino: dependiendo del país, los costes de vida son diferentes al igual que las ayudas concebidas por el programa. Hay países que tienen fama de ser más caros (Noruega, Suecia, Dinamarca…) y otros cuyos costes suelen estar muy reducidos, como Rumanía o Bulgaria.

Clima, actividades, fiesta: además de todo lo anterior, hay otros factores que también influyen a cada uno de nosotros. El clima es algo básico, por lo que dependiendo del país y de la época del año en la que viajemos, será diferente. En cuanto a las actividades, hay universidades que ofrecen diferentes deportes y están más especializados en dar estos servicios. Eso sí, en cuanto hablamos de Erasmus lo primero que se nos viene a la cabeza es “fiesta”. Esto, como todo, cambiará tanto en forma como en cantidad dependiendo incluso dentro del mismo país, la ciudad que escojamos.

Conócete bien: no te engañes a ti mismo, hacer un Erasmus no es para pasarlo mal y estar alejado continuamente de tu familia o de tu tierra si eso no es para ti. Por eso, sé realista. Quizás prefieras un país más cercano para así poder realizar más visitas a las personas que más echas de menos o por el contrario, quieres salir realmente de tu zona de confort y aprender a vivir de manera más independiente alejado de tu tierra.