Consejos para hacer un viaje largo en moto

En muchas ocasiones, para muchas personas, los road trip son lo mejor que existe. Dan libertad y permiten hacer las paradas que se quiera el tiempo que se quiera. No hay control horario y no hay un itinerario fijo. Puedes hacer lo que te apetezca. Incluso llegar a lugares donde el transporte público no tiene acceso.

Por eso y por mucho más se convierte en el tipo de viaje preferido para muchas personas. Pero claro, hay dos opciones: hacerlo en coche o hacerlo en moto. Y es de este segundo caso, de un viaje largo en moto del que vamos a hablar en este artículo. De eso y de algunas recomendaciones para que tu viaje sea una maravilla.

Lo primero que vamos a decirte, sobre todo si eres principiante, es que hagas ese primer viaje largo en moto por España. ¿Por qué? Porque conoces el idioma y también las normas y formas de conducción. Esto te dará algo de seguridad durante el road trip.

Por otro lado, vamos a recordarte que revises que todo en tu moto funciona perfectamente. No querrás que algo falle durante el viaje y éste se fastidie por el simple hecho de no haber pasado por el mecánico.

Viajes en moto | Consejos viajeros

Además, dos cosas a hacer también previamente al viaje: La primera es apuntar en un mapa dónde están las gasolineras –más o menos por los lugares donde crees que vas a pasar–. Y la segunda, preparar y organizar de manera correcta el equipaje. Sujétalo bien para no perderlo por el camino.

En cuanto al viaje en sí, también hay varias recomendaciones que puedes tener en cuenta. Lo primero que debes hacer es hacer una parada cada 175 kilómetros aproximadamente. A partir de esa distancia comenzarás a estar cansado (incluso aunque creas que no lo estás) y no podrás estar 100% concentrado en la carretera. Si te cansas o entra sueño antes, por supuesto, para inmediatamente.

Además, otra cosa súper importante es que avises a algún familiar del lugar en el que te encuentras o hacia dónde te diriges. Es necesario que sepan dónde buscar en caso de que deban localizarte.

Por supuesto, y eso no haría falta siquiera decirlo, debes ir bien equipado. Eso es, pues, llevar un casco de calidad, pero también ropa diseñada para ir en moto. Ante cualquiera caída, irás más protegido con guantes y chaqueta que sin ellos. Y siguiendo en la línea de las cosas que no haría falta decir, y ya para acabar: respeta las normas de circulación.