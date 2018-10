Consejos para ir a un destino a más de 2000m de altitud

Cuando viajamos a un lugar de alta montaña, sobre todo a un lugar de más de 2000m sobre el nivel del mar, podemos encontrarnos con una cosa llamada ‘mal de altura’. ¿En qué consiste? Bien pues se trata de reacciones que tiene el cuerpo ante la falta de adaptación al poco oxígeno. Porque eso sí debes saberlo, a mayor altitud, menos oxígeno.

Hay muchas personas que nunca llegan a sentir ningún tipo de síntoma. Pero hay quienes sí los tienen, ya sea nada más ascender o tras el paso de las horas. Estos síntomas son dolor de cabeza, fatiga, cansancio físico o mareos. Además, también pueden aparecer otros como vómitos o trastornos del sueño. Así pues, el primer consejo que te damos es estar atento a la posible aparición de algunos de estos síntomas provocados por el mal de altura.

Además de esto, otra de las cosas a tener en cuenta es el hecho de padecer alguna enfermedad crónica. Si éste es tu caso, consulta a tu médico antes de preparar el viaje.

En el caso de que estés completamente sano, también debes ir con cuidado, claro está. Por eso es necesario que vayas preparándote poco a poco. Por ejemplo, puedes ir haciendo excursiones a cimas cercanas al lugar donde vives. Eso sí, investiga antes cuánto has de subir cada día y cuánto rato has de estar cómo máximo arriba.

Viajes de montaña | Viajes de montaña

Hemos de aclarar que tu viaje no ha de ser exclusivamente a una montaña. Por ejemplo, puedes visitar grandes ciudades que se encuentren a mucha altitud. Sea como sea, una vez comiences el viaje has de beber y comer aun sin sed y sin hambre. Y dormir antes de tener sueño. Incluso has de ponerte ropa de abrigo sin llegar a tener frío. ¿Por qué? Porque cuando están en lugares altos tu cerebro tarda más en enviar órdenes. Así que probablemente estés deshidratado antes de notar que tienes sed, por ejemplo.

Si en tu caso viajas con niños, consulta con tu médico cuáles son los riesgos que eso puede conllevar. Pregúntale si tu hijo puede o no viajar a ese lugar y qué recomendaciones has de tener en cuenta. Nosotros ya te adelantamos que debes darle agua y comida a menudo y preguntarle y estar atento por si presenta alguno de los síntomas antes nombrados.

Ante esto también hay remedios naturales y locales, que no está de más llevarlos dentro de tu mochila. Otra de las cosas que también te ayudará es caminar despacio, sin prisa, porque eso te ayudará a cansarte menos. Recuerda que ante la falta de oxígeno, tu cuerpo se cansará mucho antes.

Dejando a un lado el mal de altura, te recomendamos que lleves protector solar. A más altitud, peores serán los efectos del Sol en tu piel.

Y por último, te recomendamos que siempre vayas acompañado. Nunca sabes lo que te puede pasar y, en caso de ir solo, quizá te sea más difícil encontrar ayuda.