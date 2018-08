Consejos para convertirte en todo un viajero responsable

Cuando hablamos de turismo responsable nos referimos a un tipo de turismo que trata de minimizar al máximo el impacto que nuestra presencia puede tener en el lugar que hemos escogido para la escapada o las vacaciones.

Quizá no seas consciente de ello, pero son muchas las cosas que podemos hacer para perjudicar al mínimo en ese lugar.

Lo primero que debes hacer es escoger bien el medio de transporte que vas a usar. No contamina lo mismo un viaje en avión que uno en tren o en coche. Y tampoco es lo mismo si allí alquilar un vehículo o te mueves en transporte público. Así, siempre que no te resulte imprescindible, trata de no llevar vehículo propio.

Otro consejo para practicar un turismo responsable podría ser el siguiente: usa la tecnología. Las guías y mapas en papel se convierten en deshechos que muchas veces ni siquiera reciclamos. Pero puedes optar por llevar esos mapas en tu teléfono móvil, así como los billetes de avión, por ejemplo.

Por otro lado, si quieres ser un viajero responsable, cuida la naturaleza. Cuando viajamos muchas veces optamos por hacer picnics porque son más económicos que las comidas en restaurantes. Bien, pues respeta a los animales y las plantas del lugar y no te conviertas en una de esas personas que quieren llevarse un trocito de planta o una flor como recuerdo.

Y hablando de recuerdos, tampoco compres suvenires que se han obtenido a través de la caza ilegal de animales. Porque sí, existen y la gente paga por ellos. En lugar de eso, te recomiendo que compres productos artesanos hechos por personas autóctonas y que contribuyan de buena manera en la economía del lugar de destino.

Por supuesto y en último lugar, si quieres ser un viajero responsable debes respetar al máximo a los habitantes de esa ciudad.