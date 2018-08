Ir de camping es uno de los tipos de vacaciones más divertidos. Dormir en una tienda de campaña, pasar las noches con los amigos etc puede ser realmente increíble. Además es muy económico, así que son muchas las personas que pueden permitírselo para salir unos días de casa.

Eso sí, para que todo sea perfecto debes tener en cuenta varias recomendaciones. Por ejemplo, si vas a pasar una o dos noches puede que tengas suficiente con el saco de dormir: Lo despliegas dentro de la tienda y listo. Pero si el viaje va a durar más, entonces es mejor llevar colchones inflables y almohada. Es mucho más cómodo y tu espalda te lo agradecerá.

Por otro lado, debes tener en cuenta qué vas a comer. Quizá necesitas llevarte una pequeña cocina, alguna olla, platos, vasos y cubiertos. Y si acampas al aire libre y no en un camping, asegúrate de que se puede hacer fuego antes de encender uno.

Consejos para ir de camping y que todo salga perfecto | Wikimedia

Continuando con el mismo tema vamos a hablar de los residuos. Comer genera basura y en los campings hay contenedores. Pero si decides hacer la acampada fuera de ellos, guárdalo todo en bolsas de plástico y después tíralo en el primer contenedor que encuentres.

Por otro lado, y por lo que hace al equipaje, no olvides la crema solar y el repelente de mosquitos. Puedes tener una mosquitera en tu tienda, pero siempre vas a necesitar el repelente para los ratos que estés fuera de ella.

Además, necesitarás también un pequeño botiquín para curar pequeñas heridas. Nunca está de más llevarlo y menos si estás de camping, que quizá no tienes tiendas o farmacias cercanas.

Por lo que hace a la ropa, no lleves demasiada. No vas a necesitarla y en muchos campings hay lavanderías en las que puedes lavar tu ropa. Si no, existen lavadoras portátiles en forma de mochila que te pueden salvar en caso de no tener ropa limpia.