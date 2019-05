¿Conocer a gente mientras viajas? Es posible: Aquí tienes 7 claves para hacerlo

Viajar solo es absolutamente espectacular y si lo haces en compañía es aún mejor. Si has decidido visitar un destino y no tienes compañía, nosotros te vamos a dar una serie de claves para que conozcas a más gente de manera rápida y muy directa. ¿Estás dispuesto a hacer de tu viaje algo único? ¡Nosotros te ayudamos!

Di adiós a la timidez

Ese es el primer consejo, como es obvio. ¡Con la timidez no vamos a ningún sitio! Date cuenta de la situación a la que te enfrentas: Estás en un país nuevo, a miles de kilómetros de tu hogar, fuera de tu límite de confort. Con lo cual, ¿tienes algo que perder? La respuesta es no. No vas a causar ningún tipo de mala impresión porque cuentas con la ventaja de que nadie te conoce y, probablemente, nadie te lo recuerde en un futuro. Así pues, deja la timidez a un lado, diviértete y... ¡Lánzate!

Anímate a aprender un nuevo idioma

Eso ayuda, y muchísimo. Eso sí, si no te queda más remedio, también puedes comunicarte por señas. ¡También sirve! Pero si tu objetivo es tener una conversación larga y tendida, la mejor opción es que aprendas el idioma del país que has decidido visitar. Si eres capaz de integrarte con los habitantes de ese lugar, obtendrás una nueva perspectiva de tu destino. ¡No cabe la más mínima duda! El inglés es fundamental, pero también puedes utilizar aplicaciones para descubrir otros tantos idiomas. Algunas de las más descargadas son 'Hostelworld' o 'Speak the World'.

No olvides ser flexible en tus planes

Vas a conocer a muchísima gente en tu viaje, por lo que muchas veces va a ser complicado poder pasar una tarde o noche juntos antes de que cada uno regrese a su lugar. Eso sí, cuando conectas con alguien... ¡No habrá quien os separe! Eso es lo que más nos gusta de ser joven, libre y mochilero, ¿no es así? Por ese mismo motivo, es importante ser flexible. Si no es así, es esencial que mantengas el contacto siempre. Quizás en algún momento de la vida, esos caminos que se han separado podrían volver a unirse. ¿Quién sabe?

Amigos | Pxhere

Disfruta de un tour gratis

La gran mayoría de ciudades por el mundo ofrecen rutas guiadas a pie completamente gratuitas. Al finalizar, los guías piden a cambio propinas. Esto es una oportunidad única para conocer importantes rincones de la ciudad y, por supuesto, muchas personas que podrían estar en la misma situación que tú. También es fundamental que, si lo necesitas, pidas algún que otro consejo al guía sobre restaurantes o zonas que visitar. Sandemans es una de las empresas mejor valoradas en todo el mundo. ¡No lo dudes!

Conoce a gente... ¡Mientras haces lo que te gusta!

¿Te gusta el surf? Practícalo. ¿Bailar? También tienes opciones... Ten claro cuáles son tus aficiones y descubre varias y diversas opciones. Es una manera realmente espectacular de poder conectar y conocer gente completamente nueva y diferente. Si eres amante de la historia, también puedes acudir a muchos museos. En fin, existen diversas opciones con las que podrás conectar con nuevos rostros en el lugar que tienes pensado visitar.

¿Por qué no usar la tecnología?

Existen una serie de aplicaciones donde puedes conectar, de manera muy rápida y cómoda, con mucha gente incluso para viajar. Si quieres encontrar a una persona con la que disfrutar de un día de senderismo o si quieres perderte en la India durante varios meses... ¡Esta es una manera realmente espectacular! Existen varias aplicaciones y las más valoradas son 'Backpackr' o, incluso, 'Tourlina'. Sería una de las aventuras más espectaculares de tu vida, ¡no cabe la más mínima duda al respecto!

Únete a un grupo de viajeros

Aunque no lo creas, muchísimas son las personas que viajan solas día tras día simplemente por no haber encontrado los compañeros adecuados por no cuadrar fechas, gustos o destinos. Por ese mismo motivo, una gran solución para este “problema” es unirte a un grupo de viajeros y así realizar juntos la misma ruta. Los compañeros de Busabout son absolutamente expertos en este tipo de viajes. ¡Tienen muy buenas críticas! Desde autobuses hasta barcos, cualquier opción es buena para crear momentos que quedarán por siempre en la memoria de todos.