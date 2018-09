Cómo organizar un viaje a Bali, el paraíso de Indonesia

La Isla de los Dioses es uno de los rincones más fascinantes del planeta. ¿Quién no quiere viajar a Bali y pasar una semana de ensueño entre paisajes imposibles, una cultura diferente y auténtica y playas paradisíacas que hacen un poco más pequeños los problemas del día a día? Sí, Bali es un destino deseado y reclamado.

No es de extrañar, por tanto, que tú también tengas en la cabeza ponerte en un día futuro a planificar un viaje a esta isla de Indonesia que siempre ha tenido gran afluencia de turistas. Ahora bien, ¿por dónde empezar? ¿Cómo conseguir el viaje perfecto, de esos que recuerdas durante toda una vida?

Puede que dé un poco de vértigo, pero lo cierto es que no tenemos que hacer nada en especial, solo tener claro las múltiples posibilidades que Bali ofrece y de qué manera debemos enfocar nuestro viaje, teniendo en cuenta nuestros gustos, deseos y también posibilidades. Debes saber que Bali es una isla hecha para todo el mundo, para los más aventureros, para quienes buscan turismo espiritual y para quienes simplemente quieren descubrir una de las culturas más auténticas del mundo.

Bali | Wikimedia

Lo primero es, por tanto, tener claro el tipo de viaje que queremos hacer y en función de eso podemos decidir varias cosas; podemos establecer una ciudad en la que quedarnos (Ubud parece siempre la mejor opción) y desde la que movernos o bien podemos tomar un coche e ir recorriendo la isla de un punto a otro. Bali no es grande, podemos verla en poco más de un día sin detenernos, pero es cierto que hay muchas cosas que hacer y ver.

Así las cosas, ¿cuántos días necesitamos para disfrutar de este viaje? Contando con que el viaje en avión es largo desde cualquier punto de España y que necesitaremos de varias escalas, debemos hacernos con al menos una semana para que merezca la pena. Y esto, tirando a lo bajo y siempre que no queremos abarcar todos esos aspectos a los que nos referíamos de Bali. Si quieres el viaje completo, la parte aventurera y la espiritual, la de relax y la de descubrimiento, mejor tener un par de semanas.

¿Qué tipo de alojamiento debemos buscar? En general, encontraremos los alojamientos a un precio más barato del que hemos visto en Europa, así que todo depende de nuevo del tipo de viaje que queramos realizar. Podemos reservar como hacemos habitualmente.

¿Y qué época es la mejor para viajar a Bali? La Isla de los Dioses vive en una especie de verano eterno, con temperaturas altas durante todo el año. No debemos olvidar, sin embargo, que de octubre a abril se da la llamada estación húmeda: el calor no desciende, pero la humedad puede ser insoportable para muchos turistas. Bali no sufre grandes lluvias torrenciales, su monzón es bastante suave, pero puede ser algo a evitar.