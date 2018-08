¿Cómo elegir la ciudad correcta para irte de Erasmus?

Desde que el programa Erasmus se puso en marcha, se cuentan por millones los estudiantes que han decidido unirse a él y realizar un intercambio con cualquier otra universidad de cualquier punto de Europa que esté también incluida en esto. Constituye, sin duda, una experiencia inolvidable para los estudiantes; son muchos los que consideran que es necesaria vivirla. Te cambia la vida, siempre se ha dicho, y normalmente te cambia para mejor.

Por eso, para disfrutar de esta magnífica iniciativa que cada vez cuenta con más personas, hay que prepararlo todo a conciencia. Elegir correctamente la ciudad a la que nos vamos a trasladar durante los próximos meses es un paso fundamental para poder disfrutar del Erasmus como merece ser disfrutado. Ahora bien, esto trae muchos quebraderos de cabeza: ¿cómo elegirla? ¿En qué fijarse para saber que esa y no otra es la ciudad ideal? ¿Qué preguntas hacerse?

No vamos a mentir: no hay que elegir el destino basándose únicamente en el plan de estudios que ofrezca una determinada universidad, a no ser que uno esté muy, muy, muy interesados en ese plan y no en cualquier otro. Esta es la base de la que se parte, el intercambio con una universidad, pero hay otros factores que van a influir en esta experiencia y que deben ser tenidos en cuenta antes de elegir. Los resumimos en cinco:

Destinos Erasmus | Programa Erasmus

Nivel de vida. Es muy importante tener claro que vamos a poder afrontar todos los gastos requeridos antes de lanzarnos a ello. Hay que tener siempre en mente que durante esos meses vamos a enfrentarnos a una vida independiente en un país que al principio desconoceremos, por lo que tener presente cómo es el nivel de vida en las ciudades que estamos barajando es el primer paso que nos hará descartar unas y decantarnos por otras. Cuánto cuesta un alquiler de vivienda, cómo están los precios en los supermercados y cuánto cuesta una salida nocturna son algunos de los aspectos que tendremos que revisar para rellenar toda la información necesaria de este primer cajón.

Plan estudiantil. Fundamental, claro. Es un error pensar que irse de Erasmus es irse de vacaciones, en primer lugar porque no debería ser así y en segundo lugar, y más importante, porque estaremos perdiendo la oportunidad de aprender cómo se miran las cosas desde una perspectiva diferente a la que siempre hemos tenido. El plan estudiantil de las universidades que tenemos en mente también nos ayudará a avanzar, y si eliges uno correcto sentirás que habrás aprovechado al cien por cien esta experiencia. Es una tontería dejar pasar la oportunidad de seguir aprendiendo, así que no lo hagáis.

Vida cultural y universitaria. ¿Qué oferta cultural tienen las ciudades que están ante nosotros? Suponemos que si habéis elegido iros de Erasmus es porque sois personas inquietas, con ganas de conocer mundo y de curiosear, así que la pregunta anterior es también muy importante. Si concretamos un poco más y vamos al punto que nos afecta de manera más directa -cómo es el ambiente universitario- en seguida sabremos qué ciudades son para nosotros y cuáles no.

Idioma. Lo colocamos prácticamente en última posición porque, en realidad, no es tan importante como puede parecer en un principio. Es cierto que es un engorro instalarse en un país en el que además tienes que estudiar sin manejar por completo el idioma que allí se habla, pero también es cierto que se dan muchas facilidades para aprenderlo y que normalmente terminas manejándolo con soltura. Además, siempre está el comodín del inglés que, en el caso de tenerlo, nos facilita mucho las cosas. Así que, sí: claro que el idioma es importante, pero que no sea lo primero en lo que fijarse.

Ubicación en Europa. Es bueno, aunque no necesario, fijarse en qué punto se encuentran los países en Europa y realizarnos varias preguntas: ¿con qué frecuencia podría volver a España teniendo en cuenta el trayecto que me espera en avión? ¿Cuántos países podré visitar a partir de mi destino Erasmus? ¿Está cerca de lugares que me interesan? La experiencia Erasmus debe ser una experiencia completa y puede aprovecharse, entre otras cosas, para viajar y conocer el continente.