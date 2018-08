Para algunas personas, los road trip son la mejor manera de descubrir países. Te permiten moverte a tu antojo haciendo una ruta con todas las paradas que quieras. Es decir, no dependes de horarios ni de transporte público y puedes llegar hasta los lugares más desconocidos del planeta.

Eso sí, has de tener en cuenta que vas a tener dos gastos fijos: el combustible y los peajes (aunque éstos se pueden evitar). Pero aun con ello puede resultarte más económico que viajar en tren o avión. Te damos algunos consejos para que puedas ahorrar en tu viaje por carretera.

Para empezar, te diremos que compartas coche. Si viajas tú solo, el gasto de la gasolina tendrás que asumirlo tú solo. En cambio, si compartes coche con otras 4 personas esos gastos se dividen y la cantidad a pagar es mucho menor. Además, viajar con amigos te resultará más divertido. Y si tus amigos no quieren acompañarte, siempre te quedarán aplicaciones y webs que ponen en contacto a viajeros para que compartan coche.

Continuando con esto, te propondremos que hagas una búsqueda de las gasolineras más baratas. Para trayectos cortos quizá esto no valga la pena. Pero cuando hablamos de hacer muchos quilómetros, lo cierto es que se nota.

¿Cómo ahorro en mi viaje por carretera? | Flickr

Además, debes controlar la presión de los neumáticos. Si ésta es correcta gastarás lo necesario. Sin embargo, si la presión no es buena consumirás más combustible del que deberías y esto supondrá un gasto extra.

Haciendo referencia al otro gasto ‘fijo’ del que antes hablábamos, diremos que puedes evitarlo. Puedes ir por autopistas o usar tu gps para que no te lleve por esas carreteras. Autovías y nacionales serán tus grandes aliadas, aunque quizá te compense pagar el peaje si es barato para ahorrar tiempo. ¡Las autopistas siempre son más rápidas!

Pero además de éstos, hay otros consejos que pueden serte de utilidad. Por ejemplo, te recomendamos que lleves tu propia comida. Compra para hacer bocadillos o prepárate algún tupper para llevarlo dentro de una neverita. Te será más económico que parar a comer en algún restaurante.

Eso sí, esto hazlo con moderación. Es decir, no cargues con toda tu despensa porque eso no hará más que sumarle quilos al coche. No olvides que también has de llevar el equipaje. Por eso, lleva contigo lo estrictamente necesario. Cuanto más peso, más combustible se consume.

Por último te diremos que si viajas a baja velocidad y tienes calor, bajes las ventanillas. Pero si viajas rápido lo mejor es que pongas el aire acondicionado porque así evitarás problemas con la aerodinámica del coche y, por tanto, no aumentarás el consumo de gasolina.