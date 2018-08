7 accesorios que siempre debes llevar contigo en un viaje

Es complicado hacer una maleta, estamos de acuerdo en ello. Igual de habitual es dejarse cosas que siempre necesitaremos o caer en la cuenta, en mitad del viaje, de lo bien que nos habría venido traer con nosotros ese objeto en el que nunca hubiéramos pensado. Recordando nuestros viajes pasados y todo cuanto hemos aprendido de ellos, hacemos una lista de esos accesorios que siempre debes llevar contigo para hacerte un poco más fácil la vida.

Vamos a ser prácticos. Damos por hecho que muchas de las cosas que vamos a mencionar están incluidas en vuestra maleta habitual, pero quizá no hayáis pensado en otras tantas que en futuras ocasiones os pueden sacar de algún apuro o de alguna situación comprometida. Atended a esta lista, para que ya nunca se os vayan de la cabeza.

Adaptador de enchufe. Entendemos que a la hora de viajar a otros países lo tenemos en mente, pero ¿cuántas veces se te ha olvidado si eres una persona que viaja mucho? Exacto. Si no estás acostumbrado a viajar al extranjero, tal vez no se te haya pasado por la cabeza. Nunca sabremos en qué momento podremos necesitarlo, así que es mejor llevarlo siempre con nosotros.

Bolsa para ropa sucia. Es algo que siempre vamos a necesitar (a no ser que tengas oportunidad de lavar la ropa durante el viaje), y sin embargo es algo que suele olvidarse o pasarse por alto. Es fundamental llevar con nosotros una pequeña bolsa de plástico donde ir echando la ropa que vamos usando, para que así no se mezcle en ningún momento con la ropa limpia. Insistimos: fundamental.

Gafas de sol. Parece una tontería, lo sabemos, pero si no estáis acostumbrados a llevarlas en vuestro día a día probablemente se os olvide incluirlas en la maleta, y nunca vas a saber cuándo vas a necesitarlas. Sobre todo si estás viajando a un país desconocido cuyo tiempo no tienes muy controlado, es buena idea llevarlas con vosotros para evitaros molestias que se resuelven con un gesto tan fácil como poneros las gafas.

Accesorios de viaje | Consejos viajeros

Kit para una noche complicada. Viajar suele ser de por sí un trastorno para nuestro cuerpo, y algunas personas sufren especialmente por las noches. Ya no digamos si te alojas en el centro de una ciudad activa con continuo tráfico y movimiento. Alcanzar el sueño puede ser un auténtico suplicio, por eso os aconsejamos que llevéis con vosotros dos accesorios que no ocupan espacio: un antifaz para evitar la luz y tapones para los oídos. Sabéis, además, que las persianas no se estilan demasiado fuera de España, y a nosotros nos han acostumbrado muy bien en este sentido.

Reloj. Con el uso de los teléfonos móviles, son relojes son accesorios que ya no nos ponemos de manera tan habitual, pero son fundamentales a la hora de viajar. No sabemos cuándo va a fallarnos el teléfono, cuándo va a quedarse sin batería, y en cambio sí necesitamos saber en todo momento qué hora es si tenemos alguna reserva o algún tren que coger, por poner un ejemplo. Mejor llevarlo por si acaso, pues como decimos nos puede sacar de un apuro.

Tiritas. Llevar un pequeño botiquín es algo así como necesario, porque un dolor de cabeza inesperado nos puede fastidiar los planes del día, pero en estas líneas nos centramos en las tiritas. No pensamos demasiado en ellas y solo nos acordamos en el momento en que las necesitamos, pero nuestro consejo es que metáis unas cuantas en cada maleta que hagáis. Si vais a andar mucho, es probable que las necesitáis. Y ya sabéis lo que se dice, mejor prevenir que curar.

Por último, con las nuevas tecnologías nos hemos acostumbrado a cargar con todo lo posible en nuestros teléfonos: billetes de avión, confirmaciones de los hoteles escogidos, mapas necesarios, billetes de bus... No podemos negar que tenerlo todo en un mismo lugar sea práctico, pero puede suponer un grandísimo problema.

Si por una razón o por otra nuestro teléfono deja de funcionar, lo perdemos o nos lo roban, perderemos todo lo anterior, y podéis imaginar cuántos problemas acarreará eso en nuestro viaje. Por eso, nuestro consejo es que aunque vayáis seguros con la información en el teléfono, tengáis siempre a mano una copia de esos billetes o esas confirmaciones que vais a necesitar sí o sí. No ocupa espacio, y os ahorrará posibles inconvenientes.