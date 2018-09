6 trucos para viajar gratis (sí, es posible)

A menudo, cuando planeamos realizar un viaje tratamos de buscar las opciones más baratas y ahorrarnos todo el dinero que sea posible. Además, es posible que no viajes tanto como te gustaría porque no tienes dinero y no puedes permitirte gastarlo en un viaje. En este vídeo hemos recogido algunos consejos que te permitirán viajar gratis en tus próximas vacaciones.

Si estos trucos te parecen pocos o no te acaban de convencer, también tenemos un lista con doce sugerencias para que te ahorres dinero y puedas hacer un viaje low cost:

1. Comprar el billete de avión en el momento oportuno. Evita comprarlo en las épocas con mayor demanda. Los martes y miércoles son los días más baratos para adquirir tus billetes. Además, existe un periodo de tiempo en el que es preferible comprar tu billete de avión para que salga más barato, en las aerolíneas low cost suele ser entre 16 días y cuatro semanas antes.

2. Compara precios. Utiliza varias web de búsqueda especializadas y compara precio. Borra a menudo el historial de búsqueda y utiliza distintos dispositivos para encontrar las mejores ofertas.

Es importante estar alerta ya que las compañías podrían confundir y poner una súper oferta que únicamente durara hasta que se percaten de la errata. Pero si eres rápido y consigues comprarlo antes de que el precio vuelva a cambiar, nadie podrá reclamarte nada.

3. Realiza vuelos con escalas. Planificar un viaje con diversas escalas podrían salirte mucho más barato que un vuelo directo. Además, si lo organizas bien incluso puedes provechar el tiempo libre entre un vuelo y otro para visitar la ciudad.

4. Destino aleatorio. Si está abierto a conocer cualquier destino del mapa, puede que encuentres chollos realmente increíbles. Existen muchos lugares, que debido a la poca demanda que tienen se ofertan vuelos muy baratos.

5. Viaja ligero de equipaje. En todas las compañías es necesario facturar todo el equipaje que supere unas medidas y un peso establecidos por las aerolíneas. Intenta viajar sólo con lo imprescindible para utilizar únicamente un equipaje de mano y poder ahorrarte el dinero que te costaría facturar la maleta.

6. Infórmate bien sobre tu destino. Antes de llegar a tu destino es importante de infórmate sobre todo los descuento que la ciudad puede ofrecerte. El carnet de estudiante o el de jubilado, los días de entrada libre de los museo u optar por recorrer las calles, monumentos y parques más importantes de la ciudad harán que no gastes ni un euro en conocer la ciudad.

7. Elige bien como moverte por la ciudad. Elige siempre el transporte público pero investiga bien las opciones del billete ya que puede que te salga más barato comprar un abono. Otras opciones son utilizar una bicicleta para moverte por la ciudad o alquilar un coche.

8. Dónde comer. Las mejores opciones a la hora de comer es salirse de la zona turística, donde los precios serán mucho más elevados. También puedes acudir a algún barrio y probar los platos típicos de la zona. Otra de las opciones es recurrir al súper más cercano y comerte un sándwich o bocadillo.

9. Hazte un seguro. Ante de viajar es importante hacerte un seguro en el que se cubran los posibles riesgos que podrías sufrir, pero es necesario que seas realista. No malgastes el dinero en asegurar aquellas cosas que casi imposible que pasen o que no tienes.