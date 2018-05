Reina la calma en la antigua isla templaria de San Simón: suena The Partisan Seed

Los antiguos trovadores que compusieron hermosas cantigas gallegas encontraron inspiración en San Simón, una hermosa isla de la Ría de Vigo con un pasado cargado de espiritualidad. Allí, donde el poeta Meendinho cantaba que era cercado por las olas del mar, se celebra hoy uno de los festivales más singulares de Europa, el Sinsal Son Estrella Galicia. Su renombrado cartel es secreto para el público hasta que los músicos suben al escenario, y el aforo está limitado a 800 personas, que llegan a bordo de barcos fletados por la organización del evento.

El sonido casi místico como un mantra de la guitarra de Filipe Miranda rompe la quietud de esta antigua isla habitada entre los siglos XII y XIII por templarios y unida por un puente a otra de menor tamaño, San Antón. El músico de Barcelos (Portugal), ahora con su proyecto personal The Partisan Seed, entona “Black ship in the sand” junto al mar. Su interpretación es el estreno semanal en Flooxer de las Sesiones Rías Baixas, un formato intimista en colaboración con Turismo Rías Baixas que recorre las citas del circuito festivalero de la provincia de Pontevedra, los llamados #RíasBaixasFest, que combinan la mejor música en entornos paradisíacos con la gastronomía gallega y el ocio.

Mientras la música de The Partisan Seed invita a la introspección, San Simón respira calma y espiritualidad por su soledad, belleza y pasado religioso. La isla fue además testigo de la batalla de Rande, un conflicto naval histórico del que surgieron leyendas sobre tesoros escondidos en el fondo del mar, reflejadas por Julio Verne en el clásico 20.000 leguas de viaje submarino. El Capitán Nemo visita en la universal obra la Ría de Vigo para abastecerse de esas riquezas. Frente a la isla, un conjunto escultórico que sólo es visible en su integridad con la marea baja, rinde homenaje al célebre marino.