Visitar los dos volcanes más activos del planeta

Fundado en 1916, el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, abarca 333.000 hectáreas desde la cumbre del Maunaloa hasta el mar. Si te gusta la naturaleza aquí disfrutaras más de 240 kilómetros de senderos que pasan a través de cráteres volcánicos, desiertos escaldados y selvas tropicales, así como por un museo, petroglifos, un tubo de lava y dos volcanes activos que se pueden observar: el volcán Maunaloa, que entró en erupción por última vez en 1984 y el Kilauea que ha estado en erupción desde el 3 de enero de 1983, y que sigue a día de hoy expulsando lava.

Con todo esto, si eres un loco de los volcanes y te gustan los lugares extremos, este es un destino que no puedes dejar de visitar. Cerna no está, es verdad, pero es un lugar fascinante. La extraordinaria diversidad natural de este parque fue reconocida en 1980 cuando fue nombrado sitio de la Biosfera Mundial por la Unesco, y por su importancia declarado después, Patrimonio de la Humanidad. Y no es para menos.

Y es que en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, tendrás la oportunidad de presenciar el proceso de creación y destrucción más sobrecogedor de nuestro planeta. Algo que hace de este parque una de las atracciones turísticas más populares de Hawái, y un lugar sagrado para los nativos hawaianos.

Kilauea conocido también como “el único volcán en el mundo” produce actualmente lava cada día, y la erupción actual podría durar otros 100 años o detenerse mañana. Pelé, la diosa del volcán que vive aquí, es muy impredecible. Sin embargo, la oportunidad de ver los flujos de lava de Kilauea en el mar es solo una de las razones para visitar el parque.

Lo mejor es comenzar la visita en el Centro de Visitantes de Kilauea ubicado un poco más allá de la estación de entrada del parque. El Centro está abierto todos los días, de 7h 45 a 17h. y en él te darán toda la información actualizada de los senderos, de las actividades guiadas que organizan los guardabosques, del estado de las carreteras y de las precauciones de seguridad que deberás mantener durante tu estancia en el parque. Recuerda que la naturaleza dinámica de los dos volcanes activos del parque, hace que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Recuerda informarte de los peligros antes de iniciar cualquier recorrido y de mantenerte alerta en todo momento.

Si dispones de poco tiempo, lo mejor es explorar la cima del volcán Kilauea por la carretera Crater Rim Drive, una carretera que rodea la caldera de la cima, pasa por el desierto, el bosque pluvial, atraviesa el fondo de la caldera y da acceso a paradas escénicas bien señalizadas y a algunas caminatas cortas.

Con un poco más de tiempo, puedes incluso explorar el East Rift y la zona costera del parque por la carretera Chain of Craters. Esta carretera tiene un descenso de 1.128 metros en un trayecto de 32 kilómetros y termina en el lugar por el que una corriente de lava atravesó la carretera en el año 2003. Dependiendo de los cambios en la actividad volcánica, incluso podrías ver coladas de lava activas desde el final de la carretera.

Otros de los lugares que puedes visitar son los respiraderos de vapor que se desprenden del Cráter Halemaumau, hogar de Pele, la diosa del volcán. El Thurston Lava Tube una cueva de lava de 500 años de antigüedad, que termina en una exuberante selva tropical al final del tubo. O Puu Oo Vent, un respiradero en la Zona de Rift Oriental, por el que la lava del Kilauea inunda tubos subterráneos que se vacían dramáticamente en el mar

En el parque no hay comida ni agua ya que no hay instalaciones, así que recuerda llevar lo que vayas a necesitar, y lleva zapatos apropiados, pantalones largos y una chaqueta. Y ya en plan más profesional puedes llevar unos binoculares y una linterna para por la noche.

En todo momento es importante que te mantengas dentro de las rutas marcadas, que prestes atención a todas las señales de advertencia, y que permanezcas fuera de áreas restringidas. Recuerda que estamos en una zona volcánica activa y que hay un peligro real de inhalar gases volcánicos nocivos y también que hay zonas de tierras inestables en estas áreas. Más información: Hawaii Volcanoes National Park

Más allá de estas precauciones el espectáculo es tan sobrecogedor y fantástico, que no puedes dejar de visitar este parque nacional en tu próximo viaje a Hawái.

