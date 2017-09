Una ruta de vértigo

Las rutas de senderismo en las montañas son algo que no pueden dejar pasar los amantes de la vida al aire libre y del deporte. Y es más, cada vez son más populares. Porque el senderismo, es uno de esos deportes accesible para todo el mundo, estés en la forma física que estés. Y son muchas las rutas que podemos encontrar en toda Europa.

Pero hoy os vamos a mostrar una ruta diferente, una ruta que tiene mucho de emoción y de acción, porque ésta, no es una ruta de senderismo cualquiera. Nos vamos a caminar por el Thrill Walk en Suiza, una pasarela de 200 metros de largo, de cristal y acero, que se encuentra, en el Berner Oberland, el cantón de Berna en los Alpes Suizos, a 2.970 metros de altitud. Y así de repente puede que no te diga nada especial. Pero lo que no te hemos dicho aun, es que la pasarela, es un voladizo con el precipicio a tus pies. No apto para miedosos. Si buscas emociones fuertes, Thrill Walk, te encantará.

Thrill Walk | Schilthorn

La pasarela está en el centro de los Alpes suizos, con las cimas de las montañas a su alrededor. Y desde luego ofrece unas vistas impresionantes. Thrill Walk es una visita obligada para aquellos que disfrutan con las dosis de adrenalina. Porque además del vértigo de caminar sobre el cristal a gran altura, hay algunos tramos en la pasarela donde además hay que gatear a través de un túnel de cable de acero, y pasar en equilibrio colgado en puentes de un solo cable.

Desde la terraza de la estación de Birg, el Thrill Walk conduce a las paredes verticales del impresionante macizo rocoso. Y su estructura abraza, en algunos puntos, estrechamente la montaña, pasando por debajo de la plataforma de observación y del teleférico, terminando por debajo de la estación.

Thrill Walk | Schilthorn

El paseo por el acantilado tiene varias secciones diferentes, por lo que va cambiando, y es, verdaderamente, una experiencia fascinante.

El Schilthorn, la montaña de la que cuelga esta pasarela, tiene 2.970 metros de altura y se encuentra en el lado opuesto del valle de Lauterbrunnen, como el Jungfrau. Y desde aquí se pueden ver los tres famosos picos: Jungfrau, Eiger, Monch, así como una vista panorámica de más de 200 picos de montañas. Además, este es un lugar famoso por haberse convertido en un set de rodaje en la película del agente más famoso del mundo. Hablamos de James Bond, en la película de 007: "Del servicio secreto de Su Majestad".

Espacio Bond World 007 | Schilthorn

El emocionante paseo desciende por unas escaleras metálicas por debajo del restaurante hasta una pasarela construida pegada al acantilado. Quedarás impresionado, especialmente vertiginoso en la parte en la que el suelo de la pasarela es de cristal. Y si te da demasiado miedo, o no puedes con el vértigo, siempre tienes la opción de acercarte mejor al Skyline Walk, la plataforma de observación en la parte de fuera del restaurante. Una plataforma que cuelga sobre el abismo y que ofrece unas vistas escalofriantes montaña abajo, simplemente espectacular.

A Schilthorn se puede llegar a pie, pero también en tan solo 32 minutos en teleférico hasta la cumbre. Y el mejor momento de ir es por la mañana temprano o por la tarde, incluso en los días nublados merece la pena esta visita. Además en la cumbre puedes comer o cenar en el Piz Gloria, el primer restaurante giratorio del mundo, o explorar el espacio Bond World 007, una exposición interactiva. Más información: Schilthorn

Explora el pico de la montaña, siente la emoción en le Thrill Walk, y disfruta de una de las vistas más espectaculares de Suiza.

También te puede interesar

Hafod Eryri, la estación de montaña más alta de Inglaterra y Gales.

Descubre el pasadizo más impresionante del norte de España