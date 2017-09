Que Tokio es una ciudad fascinante se sabe, pero lo que a lo mejor no se conoce tanto es sus skyline visto desde las alturas. Tokio a vista de pájaro es una de las experiencias que no te puedes perder, porque además de vistas impresionantes, vas a poder concoer algunos de los edificios más punteros de la capital nipona.

Observar las mejores panorámicas desde sus edificios más emblemáticos tanto de día, como de noche, es algo mágico, por los colores que envuelven sus parques, los rascacielos, los monumentos y el mar de luces de neón como telón de fondo.

El Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio, o Tokyo Metropolitan Government Building, situado en el barrio de Shinjuku, es el distrito central de negocios de Tokio, tiene por ejemplo, dos observatorios gratuitos en cada una de sus dos torres en el piso 45, a 202 metros de altura. Y los ascensores te llevan a esa altura en tan solo 55 segundos.

A la altura de la nubes podrás disfrutar de algunos de los atractivos turísticos más famosos de la capital como el santuario de Meiji, la Torre de Tokio, la torre Sky Tree, e incluso o a lo lejos, del espectacular monte Fuji.

Cada observatorio tiene un café y una tienda de recuerdos, y el Observatorio del Norte permanece abierto más tarde por la noche, por lo que es un lugar muy popular para disfrutar de las vistas nocturnas de la ciudad.

Torre de Tokio | Turismo de Japón

En el barrio Minato-ku, se ubica la Torre de Tokio, es uno de los monumentos más especiales de la capital nipona. Podrás disfrutar de unas vistas excepcionales en sus dos miradores que se encuentran a diferentes alturas. Uno a 150 metros y otro a 250 metros. El edificio se viste de color con dos tipos de iluminaciones exteriores: la Landmark Light, más tradicional las noches de invierno con un toque naranja, y en verano con un toque blanquecino; y la Diamond Veil que cambia en 7 colores diferentes en función de la temporada o de los eventos especiales.

La Tokyo SkyTree, conocida también como “La Torre del Cielo” es otro de los edificios más espectaculares de Tokio. Construida en el año 2012, tiene 634 metros de altura, y es el mirador más alto de Japón, además de ser la torre de comunicaciones más alta del mundo.

Con un diseño que combina el estilo futurista y la belleza tradicional japonesa, cuenta con dos miradores Tembo Deck a 350 metros y Tembo Galleria a 450 metros. No hace falta que te digamos que las vistas son impresionantes. Las dos cubiertas cerradas son las plataformas de observación más altas de Japón y algunas de las más altas del mundo.

Tokyo SkyTree | Tokyo SkyTree

Pero no solo disfrutarás de vistas panorámicas en los edificios emblemáticos, porque también tienes otra opción todavía mejor. Y es disfrutar de las mejores vistas mientras saboreas una comida o de una cena de lujo. Y es que hay algunos restaurantes también en las alturas. Situado en el barrio Sumida-ku, el restaurante Tenku Loungue Top of Tree, en el centro comercial Tokyo Solamachi, ofrece deliciosos platos tokiotas a 150 metros de altura con vistas a la Torre SkyTree. También, el restaurante Guinza Sky Longue, situado en Chiyoda-ku, propone una experiencia gastronómica diferente con una panorámica de 360º gracias a su salón giratorio.

Por planes en Tokio que no quede.

