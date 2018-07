‏7 rascacielos originales que te sorprenderán

Nuestro planeta es una maravilla una obra de arte real que, muchas veces, no tratamos de la manera que merece. Sin embargo, en otras ocasiones también nosotros mismos, los seres humanos, hemos sabido aprovechar lo que nos da nuestro hogar y mejorarlo, creando, por ejemplo, impresionantes ciudades que han terminado convirtiéndose en importantes destinos turísticos.

‏Dentro de estas ciudades, los rascacielos suelen llevarse la palma en lo que a asombro y sorpresa de los visitantes se refiere. Si eres uno de esos afortunados que ha podido visitar una metrópoli como Nueva York, estamos convencidos de que te has quedado mirando con la boca abierta a alguno de esos rascacielos que parecen no tener fin. Y es que muchas veces no somos capaces de creer que nosotros mismos tengamos las capacidades necesarias para crear tan impresionantes edificios.

‏Si además le añadimos la creatividad de muchos arquitectos, que en ocasiones nos regala formas cuando menos curiosas, nos encontramos con estos 7 edificios que hemos descubierto dando la vuelta al mundo. ¡No te los pierdas!

Rascacielos impresionantes | Televisión Central de China

Sede de la Televisión Central de China (Pekín, China)

‏El edificio que ejerce como sede para la Televisión Central de China, ubicado en Pekín, es, sin duda, uno de los más originales que hemos visto. Completamente acristalada, esta edificación es de las más modernas del ranking y presenta una forma cuanto menos sorprendente. Te quedarás minutos observándola sin entender absolutamente nada.

Rascacielos originales | Marina Bay Sands

‏Marina Bay Sands (Singapur)

‏La zona de Marina Bay, en Singapur, es una de las más lujosas del planeta y, como no podía ser de otra forma, allí también podemos encontrarnos con rascacielos bastante curiosos. El mejor ejemplo es, por supuesto, Marina Bay Sands, un complejo de edificios unidos por su parte superior con una estructura en forma de ¡barco!

Rascacielos originales | Edificio Robot

‏Edificio Robot (Bangkok, Tailandia)

‏En este caso, el nombre lo dice todo. Bangkok, capital de Tailandia, es una de las ciudades más especiales y originales del mundo y en ella nos podemos topar con el conocido como Edificio Robot. Como imaginarás, el mismo tiene exactamente la forma de un robot. ¡Es alucinante!

Rascacielos originales | Unión Nacional de Arquitectos

‏Sede de la Unión Nacional de Arquitectos (Bucarest, Rumanía)

‏Imagina que sobre uno de esos edificios antiguos que tanto nos gusta contemplar en las calles de las ciudades más antiguas de Europa se edificase un moderno rascacielos. Pues bien, esa extraña realidad existe en Bucarest, capital de Rumanía. Allí tenemos la Unión Nacional de Arquitectos, una edificación mitad renacentista mitad rascacielos al uso. Brutal.

Rascacielos originales | Lippo Centre Admiralty

Lippo Centre Admiralty (Hong Kong, China)

‏Para muchos, estas dos torres gemelas situadas en Hong Kong son de los edificios más espectaculares de nuestro planeta. Sorprende saber que la idea de su arquitecto al diseñarlo fue que quien lo contemplara viera algo similar a koalas trepando por los árboles. Ahora la pregunta es… ¿Lo ha conseguido?

Rascacielos originales | wikipedia

Edificio Elefante (Bangkok, Tailandia)

‏De animales y de Asia va la cosa. En Bangkok, ciudad que ya habíamos mencionado anteriormente, además de poder encontrar un rascacielos con forma de robot podemos toparnos con otro muy similar a un elefante. Sí, has leído bien. Una de las imágenes más curiosas que verás a lo largo y ancho del globo.

Rascacielos originales | Torre Cápsula Nakagin

Torre Cápsula Nakagin (Tokio, Japón)

‏Seguramente te sorprendía el hecho de no ver ninguna mención a Japón en esta particular lista. El país nipón no puede faltar en lo que a originalidad se refiere. Allí podrás ver en persona la Torre Cápsula Nakagin, la cual muchos comparan morfológicamente con un cubo de rubik. De los edificios más extraños que hemos visto.