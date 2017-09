7 piscinas infinitas para alquilar este verano

Las infinity pools deben su nombre al efecto visual que produce el agua al extenderse hasta el horizonte y es especialmente llamativo cuando su borde parece fusionarse con el agua del mar o el cielo. Homeaway propone una selección de casas tanto nacionales como internacionales con las mejores piscinas infinitas para darse un chapuzón.

Jacuzzi y piscina de Villa Amaranta | Homeaway

Tarifa

Villa Amaranta es una villa de 425 m2 con todo tipo de comodidades y construida con un diseño moderno en una parcela de 2.000m2. Localizada en Zahara de los Atunes, hasta 11 personas pueden disfrutar de la luminosidad, el lujo, sus amplios ventanales y de un descanso sin igual en cualquiera de sus rincones. Entre sus grandes espacios destacan su salón panorámico de 200m2, su jardín con barbacoa y zona chill out, su jacuzzi para dos y su piscina semi-olímpica de 25 metros de longitud que parece situarse a ras del mar. Una propiedad para todo amante de las bellas vistas panorámicas naturales y del descanso. La villa se encuentra en la ruta más importante de aves migratorias de Europa a África, por lo que podrás ver todo tipo de especies durante todo el año.

Casa de Pedro Chicote, Castilla La-Mancha | Homeaway

Castilla La-Mancha

Casa de Pedro Chicote es una propiedad situada en el municipio conquense de Zafra de Záncara y distribuida en 3 casas del siglo XVI y 3 lofts, ideales para las escapadas románticas. Hasta 20 huéspedes se alojarán en los 10 dormitorios y tomarán agradables baños en sus dos piscinas: una infinity pool desbordante y salina, y otra de 16 metros construida en hormigón blanco. Además, esta casa rural es característica por su pleno contacto con la naturaleza, que se divisa desde la estancia en forma de campos marrones y verdes. Tranquilidad, maderas, aromas e historia. En combinación con la naturaleza, la evasión perfecta.

Villa Santa Marinella, Cullera | Homeaway

Cullera, Valencia

Villa Santa Marinella es una exclusiva villa de lujo que se caracteriza, tanto por su situación en plena costa de Valencia, en la zona del Faro de Cullera, como por sus amplios espacios; dos motivos ideales con los que desconectar y disfrutar en compañía. Hasta 11 personas serán los afortunados de alojarse en esta propiedad de 500m2 donde las habitaciones están perfectamente distribuidas, con un gusto exquisito y con unas tonalidades nude que dotan al espacio de un ambiente agradable. Pero lo más significativo de la propiedad es su piscina, donde sus azules se unen con los del mar y el cielo.

David Villa, en la Campania de Italia | Homeaway

Italia

David Villa es una elegante villa situada a medio camino entre Sorrento y Sant’Agata sui Due Golfi, un pueblo de la colina, en la región italiana Campania. Esta propiedad se encuentra en un típico jardín con terraza estilo “sorrento” – típico de la zona – donde hasta 14 personas disfrutarán de las mejores vistas tanto al pueblo como al mar, y de la inmensa naturaleza que rodea sus 380m2. Su interior destaca por los tonos blancos y por los espacios distribuidos, y su exterior por su bella piscina donde se dibuja el reflejo de los árboles, además de por su mini piscina de hidromasaje y su área de barbacoa, entre otras instalaciones. Un retiro de lujo.

Five Island Village, en Galley Bay Heights Antigua | Homeaway

Antigua

Five Island Village es una villa de lujo situada en la exclusiva Galley Bay Heights Antigua. El huésped quedará impresionado por la unión del color azul entre el entorno y la villa. En sus 696m2, hasta 9 personas podrán elegir entre las 4 habitaciones dobles y una individual, todas ellas con su propia terraza, baño y plato de ducha con efecto lluvia. Pero la zona preferida de la casa para el viajero será, indudablemente, su exterior: la terraza, el jardín, la barbacoa, el jacuzzi y la piscina tienen unas vistas inolvidables al mar Caribe. Puedes solicitar un chef a domicilio para disfrutar de una comida o cena frente al mar.

Villa situada a pie de playa de Riviera Maya | Homeaway

México

Elegancia, confort y lujo son los tres denominadores comunes de esta villa situada a pie de playa de Riviera Maya. Hasta 10 personas podrán alojarse en sus 371m2 perfectamente distribuidos, entre los que destaca sus tres habitaciones con camas tamaño King-size y baño propio, su terraza con espectaculares vistas a la playa, su infinity pool y, por supuesto, el patio de la azotea donde observar el idílico lugar que le rodea. Además, la propiedad ofrece variadas actividades como bucear con tortugas marinas, jugar al golf o simplemente disfrutar de la la playa de fina arena blanca.

Santa Bárbara, California | Homeaway

California

Esta casa, situada en la ciudad de Santa Bárbara, en el estado de California y rodeada de una inmensa naturaleza, es una opción perfecta para todo aquel viajero que haya deseado en más de una ocasión viajar al país. La propiedad, de amplios espacios, no dejará indiferente a ninguno de sus 6 huéspedes. Los ventanales con bonitas vistas al exterior en su comedor y las tres habitaciones, con camas tamaño King-size son algunos, de sus top pero a su piscina no hay quien pueda superarla. Su vista infinita y sus tres metros de profundidad permiten disfrutarla sin más, además de practicar natación con la sensación de nadar en el mar. Un lugar donde no pasa el tiempo. Ni tampoco querrás que pase…

