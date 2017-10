Los paisajes más impresionantes de África

No hay nada más bello que un paisaje salvaje, un paisaje en el que el ser humano no ha intervenido, siendo simplemente un mero y afortunado espectador. Un lugar virgen en el que la madre naturaleza hace y deshace a su antojo, hogar de animales de todas las especies y de plantas que en otras zonas ni siquiera pueden soñar con subsistir. Un enclave en el que se respire la paz y en el que sea el propio planeta el que mande, un ser al que respetar que nos está permitiendo convivir sobre él, pero que no debemos dañar en ninguno de los casos. Bienvenido a los rincones más especiales de África.

Parece mentira que en pleno siglo XXI sigan existiendo lugares tan puros, pero esa es la magia de este continente. Sin duda, el más castigado monetariamente hablando y, sin embargo, el que más virgen permanece, siempre obviando las excepciones de sus grandes ciudades. Pero es que esos kilómetros de desierto, de selva, de sabana, de naturaleza sin aditivos lo superan todo, lo pueden todo. Si te encuentras perdido, África te ayudará encontrarte. Si necesitas una respuesta, África te la dará. Si buscas sentirte acogido, África te recibirá con los brazos abiertos. Si quieres enamorarte, África es tu lugar.

Olvídate de los prejuicios que puedas tener, ya sabes que nunca son buenos, y prepárate para conocer los paisajes más espectaculares y más bellos de un continente que sigue brillando pese a que la oscuridad se cierna sobre él día a día. ¡Aquí los tienes!

Monte Kilimanjaro, Tanzania

Kilimanjaro. Tanzania | Flickr

Quizá una de las imágenes más conocidas del continente. Estamos ante el punto más alto de África, que se levanta imponente creando una estampa única. Es tan espectacular que se ha convertido en uno de los elementos naturales más representados en obras de arte y con más presencia en el cine. Incluso podemos verlo en ‘El Rey León’. Y no es para menos. Es maravilloso.

Cataratas Victoria, Zambia y Zimbabue

Cataratas Victoria | Flickr

En plena frontera entre Zambia y Zimbabue encontramos las archiconocidas Cataratas Victoria. Este maravilloso fenómeno natural está considerado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es uno de esos puntos imprescindibles que todo viajero debe visitar al menos una vez en la vida. Contemplar cómo las enormes cantidades de agua caen al vacío en un estrecho abismo, todo rodeado de frondosa vegetación y con el único sonido del agua chocando es espectacular.

Parque nacional Tsingy de Bemaraha, Madagascar

Tsingy de Bemaraha. Madagascar | Flickr

Popularmente conocida como la Selva de Piedra, se ha convertido en uno de los paisajes más admirados de África. Enormes bloques de piedra erosionados por el agua se mezclan con la vegetación y forman un mar que parece no tener fin. Sin duda alguna, una de las imágenes más impactantes que verás a lo largo de tu vida.

Desierto blanco de Farafra, Egipto

Desierto blanco de Farafra. Egipto | Flickr

Realmente conocido dentro del país, el desierto blanco de Farafra sigue dejando sin palabras a los viajeros que lo contemplan por primera vez. Como su propio nombre indica, este desierto es completamente blanco, un color que se entremezcla con el crema y sobre el que destacan una serie de formaciones de roca cretácica que han ido apareciendo como resultado de las diferentes tormentas de arena que se han dado en la zona. Impresionante.

Lago Nakuru, Kenia

Lago Nakuru. Kenia | Flickr

Volvemos a esas estampas que algunas veces hemos visto en revistas, programas de televisión y películas y nos han dejado sin habla. El Lago Nakuru, situado en el parque natural homónimo que se encuentra en Kenia, es conocido por la enorme cantidad de flamencos que se posan en sus aguas. Unas aguas que desde lejos te parecerán rosas por la presencia de estos llamativos animales.

Chott el Djerid, Túnez

Chott el Djerid. Túnez | Flickr

Espectacular y sorprendente. Así es este enorme lago salino situado en Túnez. Aunque en África existen más lagos de este tipo, lo especial del Chott el Djerid es su tonalidad que con el tiempo puede pasar de blanco a púrpura parando en un verde pálido. Un espectáculo que te parecerá sacado de otro mundo.

Erg Chebbi, Marruecos

Erg Chebbi. Marruecos | Flickr

El único erg que tiene el Sahara en Marruecos y una delicia para los sentidos (y para los fotógrafos). El mar de dunas de este Erg Chebbi se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la zona y no es para menos. Su altura puede llegar incluso a superar los 150 metros de altura. ¡Brutal!

Montañas Simien, Etiopía

Montañas Simien. Etiopía | Flickr

Como la mayor parte de estos maravillosos parajes naturales, este sistema montañoso también ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Si de por sí la imagen de sus picos es embriagadora, te sorprenderá mucho más si ese día las nubes están algo bajas y se esconden entre las montañas y la vegetación. Una estampa maravillosa.

Como estos paisajes existen otros muchos, estamos hablando de un continente rico en belleza, pero para conocerlos tendrás que adentrarte en él y explorarlo a fondo. ¿Estás preparado?