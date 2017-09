No hay nada tan fascinante como observar a los reyes del océano

Las cristalinas aguas de la costa sudafricana son el hábitat natural de multitud de especies marinas, y por ello, se convierten en un lugar ideal para la observación. Sudáfrica es un enclave perfecto para disfrutar del avistamiento de delfines, para vivir la emoción de bucear con tiburones o también, el sitio en el que uno puede admirar la majestuosidad de las ballenas. ¿Te atreves a acompañarnos?

Podemos empezar por disfrutar de los Delfines surfeando las olas. Protegidos por la ley de conservación de cetáceos, los delfines son muy comunes en estas aguas. En Sudáfrica se pueden observar diferentes clases de estos adorables mamíferos ya que existen casi 10 especies diferentes en sus costas. Las más habituales son el famoso delfín nariz de botella, el delfín jorobado y el delfín común.

Verlos surfear las olas es todo un espectáculo. Solo tienes que apuntarte a un tour de los muchos que encontrarás, para verlos y apasionarte con ellos siguiéndoles desde un barco. Pero no solo, porque también puedes encontrártelos navegando en kayak, algo aún más apasionante. A través de la Ruta Jardín, por la Bahía de Plettenberg, también vas a poder observarlos desde la costa. Sudáfrica ofrece infinidad de actividades dedicadas a la observación de estos simpáticos animales. Y aunque hay delfines todo el año, una de las mejores épocas es durante la migración de las sardinas, desde el mes de mayo hasta mediados de julio.

Nadar con tiburones, como lo oyes. Esta es otra de las actividades más fascinantes que puedes hacer en Sudáfrica. La conservación de estos depredadores fue pionera en el país, ya que fueron declarados especie protegida. Así, hoy en día, si lo que buscas es una auténtica aventura, esta es una actividad que no puedes dejar pasar. El mejor sitio es generalmente Gansbaai, en el Cabo Occidental.

Además, Sudáfrica es uno de los pocos países que ofrecen la trepidante aventura de bucear sin jaula con tiburones tigre durante todo el año. Especialmente en las zonas de KwaZulu-Natal y en Cabo Oriental. Y como esta es una actividad considerada de alto riesgo, se siguen unos procedimientos muy estrictos para garantizar la seguridad del que se atreve a intentarlo. Además, también vas a tener la posibilidad de observar tiburones desde el interior de una jaula. Y no te preocupes si no eres un buzo experimentado, ya que sumergirse en una jaula de buceo no reviste ninguna dificultad y no requiere de ninguna experiencia previa. Todo aquel que lo ha probado lo recomienda, por algo será.

Las cálidas aguas del Océano Índico a lo largo de la costa este de Sudáfrica son el entorno ideal para los tiburones tigre, y puedes apuntarte a alguna de las excursiones de buceo para nadar con el tiburón tigre en varios lugares.

Durante la temporada alta, entre junio y septiembre, también se puede observar los saltos de caza del Gran Tiburón Blanco, una fascinante exhibición sobre los hábitos de alimentación de este temido depredador. False Bay, al sureste de Ciudad del Cabo, es el lugar perfecto para presenciar este fenómeno.

Y entre junio y noviembre, nada mejor que dejarte llevar por la Ruta de la Ballena. Esta es la mejor época del año para observar a estos gigantescos mamíferos.

La ruta de la ballena del cabo es una de esas aventuras perfectas al aire libre. Este itinerario pasa por ciudades como Betty’s Bay, Kleinmond, Hermanus, Pringle Bay, Standford y Gansbaai, donde están los mejores lugares de observación de ballenas del planeta.

Entre los días 29 de septiembre y 1 de octubre se celebra en Hermanus el festival anual de ballenas, una fiesta que no te puedes perder, donde todo esta relacionado con los cetáceos.

Podrás ver diferentes tipos de ballena como las Ballenas Francas del Sur, que pueden medir hasta 15 metros de largo y llegar a pesar unas 60 toneladas, o las Ballenas Jorobadas que se pueden ver en las aguas del Cabo durante su migración de las regiones polares desde Mozambique y Madagascar; y las Ballenas de Bryde, la única especie que habita en aguas sudafricanas durante todo el año, pero eso sí, más difíciles de detectar porque salen a la superficie muy brevemente.

Más información: Turismo de sudáfrica

