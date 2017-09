Las 10 mejores playas del mundo según los ingleses

Cuando se han repartido las banderas azules del año 2017 ha quedado claro que España es uno de los países europeos más recomendables, si no el que más, para ir a la playa. España es el país en el que ondean más banderas azules, nada menos que 579 repartidas por toda nuestra costa peninsular e islas; la Comunidad Valenciana y Galicia son las regiones con más playas dignas de lucir bandera azul pero este detalle es casi anecdótico, lo importante es que España es, sin lugar a dudas, la playa de Europa.

Sí, también Francia tiene su costa mediterránea y el sur de Italia o Grecia y también Croacia o Creta son paraísos cálidos de puerto de mar pero, a la vista del ránking que han preparado en The Thelegraph, no lo son tanto como nuestras costas e islas porque para ellos nada menos que seis de las 10 mejores playas del mundo son españolas ¿imaginas cuáles son? a continuación te las mostramos.

1. La Malvarrosa, en Valencia

Malvarrosa | Wikipedia. Manuel Martín Vicente

2. Platja de Castell, en la Costa Brava

Platja de Castell | Turismo Palamós

3. La Concha, en San Sebastián

Playa de la Concha | Turismo San Sebastián

4. Playa de Muro, en Palma de Mallorca

Playa de Muro | Turismo Palma de Mallorca

5. Playa de Ses Illetes, en Formentera

Ses Illetes | Turismo Formentera

6. Playa de las Teresitas, en Tenerife

Teresitas | Turismo Tenerife

7. Punta Prosciutto, en Puglia, Italia

Punta Prosciutto | Wikipedia. Di Hydruntum

8. La Cote des Basques, en Biarritz, Francia

La Cote des Baques | Turismo Biarritz

9. Bahía de los Ángeles, en Niza, Francia

Bahía de los Ángeles | Wikipedia. Eric T. Gunther

10. Zlatni Rat, en Bol, Croacia

Zlatni Rat | Wikipedia

No creas que ésto es todo, la lista va mucho más allá de las 10 mejores playas del mundo, llega a 29, las 29 mejores playas del mundo según los ingleses de The Telegraph, aquí puedes consultar el ránking completo, te anticipamos que no encontrarás más playas españolas en la lista y sí las playas paradisíacas de Asia, el Caribe y Australia que seguro imaginas.