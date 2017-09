Los mejores parques de atracciones de Orlando

Cualquier época del año es buena para liberar tensiones y dejar que la adrenalina se apodere de tu cuerpo, y el lugar perfecto para hacerlo es un buen parque de atracciones. Esos lugares en los que todos volvemos a ser niños, en los que no nos importa esperar largas colas, puesto que sabemos que la recompensa merece la pena, y en los que nos sentimos libres y nos olvidamos por un día de nuestros miedos más arraigados. En un parque de atracciones todos queremos tirarnos al vacío, sentir la fuerza de la gravedad y que la velocidad sea nuestra mejor compañera mientras vamos sentados en un vagón de una enorme montaña rusa.

¿Quién no ha soñado con visitar una tierra en la que los parques temáticos sean uno de los principales puntos turísticos? Quizá no lo sabías, pero ese lugar existe. Como muchas de las cosas más espectaculares del mundo, se encuentra en Estados Unidos, en concreto en el estado de Florida. Hablamos, como no podía ser de otra manera, de Orlando, una ciudad conocida en todo el planeta precisamente por sus parques de atracciones.

Un lugar hasta el que se desplazan viajeros de numerosos puntos del globo para vivir los sueños de su infancia: trasladarse al mundo de Harry Potter o de Spider-Man, sentirse como la Sirenita o visitar el castillo de las princesas más conocidas de Disney. Son tantos los parques temáticos de Orlando que podrías pasar una semana entera o más sin parar de visitarlos. Aquí tienes una selección de los mejores.

Universal's Islands of Adventure

Islands of Adventure | Parques Orlando

Este es literalmente un parque de atracciones formado por parques de atracciones. Como puedes imaginar a partir de su nombre, está compuesto por diferentes islas, hasta un total de ocho: Port of Entry, Marvel Super Hero Island, Toon Lagoon, Skull Island, Jurassic Park, The Lost Continent, Seuss Landing y The Wizarding World of Harry Potter. Cada una de ellas dedicada a una temática, con sus propias atracciones y sus propios shows, pero todas unidas, para disfrutar de una estancia inolvidable en uno de los parques temáticos más visitados del mundo.

Una de las islas más conocidas a nivel mundial es la Marvel Super Hero Island. Todo en ella gira en torno a los superhéroes de Marvel e incluso está construida como si de un cómic se tratase. Además de restaurantes ambientados en las diferentes historias de la franquicia, en ella podremos disfrutar de un simulador de Spider-Man o de una montaña rusa de Hulk, entre otras.

Las islas de Jurassic Park y Skull Island, esta última abierta recientemente y dedicada a King Kong, también son de las favoritas del público, pero la que destaca por encima del resto es The Wizarding World of Harry Potter. Un lugar de ensueño para los amantes de esta saga, para todas esas personas que han crecido esperando la llegada de su carta de Hogwarts, un sueño que puede hacerse realidad en este parque temático de Orlando. Allí todo el mundo de Harry Potter está recreado a tamaño real, desde el castillo de Hogwarts hasta el pueblo de Hogsmeade. Atracciones, restaurantes, espectáculos… Repetimos; un sueño hecho realidad.

Universal Studios Florida

Universal Studios | Parques Orlando

Al igual que las islas, se encuentra dentro del complejo Universal Orlando Resort. En esta ocasión, todo lo que encontrarás en el parque está basado en películas y series de estos estudios, como La Momia, Shrek o The Simpsons. También se encuentra dividido en zonas e incluye atracciones y espectáculos especialmente pensados para los más pequeños de la familia.

Una manera original y divertida de recorrer la historia de los estudios y, en cierta manera, la propia historia del cine y de las series disfrutando de lo que más nos gusta. ¿Alguien ha dicho adrenalina?

SeaWorld Orlando

SeaWorld | Parques Orlando

No todo iban a ser montañas rusas inspiradas en películas, ¿no? El SeaWorld de Orlando es la perfecta combinación entre naturaleza y riesgo. En él podremos conocer numerosas especies de animales acuáticos e incluso interactuar con ellos y tocarlos, además de disfrutar de los espectáculos que se organizan con ellos. Lo mejor de un zoológico unido a lo mejor de un parque temático. Y es que el recinto también cuenta con un gran número de atracciones, desde las más extremas a las más familiares.

Otro de los imprescindibles para aquellos que se animen a viajar hasta Orlando para visitar sus parques de atracciones y, además, adoren la naturaleza. Delfines, tiburones, flamencos, barracudas y muchas otras especies te están esperando.

Legoland Florida Resort

Legoland Florida | Parques Orlando

Por último, algo alejado de Orlando pero igual de recomendable, encontramos Legoland. Cuenta con más de 40 atracciones y, al igual que las otras versiones de este parque temático, todo está inspirado en Lego. Ideal para familias y, sobre todos, para los más pequeños, que se quedarán sin palabras contemplando las enormes figuras construidas con las mismas piezas que utilizan ellos en casa.

Si dispones de algo de tiempo libre en tu viaje, no lo dudes y aprovecha: esta visita a Legoland se convertirá en una de tus favoritas.

Como decíamos, Orlando es el destino soñado para todas aquellas personas que se dejan llevar, que buscan el límite y que no temen a nada. Si te sientes identificado con esto, ¡no hay nada que pensar! Orlando siempre te estará esperando.