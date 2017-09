Descubre los asombrosos Kelpies de Falkirk

Kelpie, o kelpie de agua, es el nombre escocés de un espíritu del agua capaz de cambiar de forma. Un espíritu que habita en los lagos y estanques de Escocia. Cuenta la leyenda, que cuando el Kelpie aparecía, lo hacía usualmente con la forma de un caballo. Y así, en Falkirk, quisieron homenajear a este espíritu ancestral pero en forma de obra de arte.

El espíritu del agua, se ha recreado en forma de escultura, pero no de una escultura cualquiera. Porque estamos frente a las esculturas equinas más grandes del mundo. Y lo mejor es que puedes verlas de cerca e incluso desde dentro. En The Helix, vas a poder disfrutar de una obra de arte compleja y de ingeniería, en forma de fantásticas piezas de arte.

La mejor manera de experimentar los Kelpies es con una visita guiada de 45 minutos que te sumerge en la visión de Andy Scott, su creador, y en la historia de los caballos de trabajo de la vida real de la zona, en la historia local y en la historia de los canales.

Los Kelpies son bestias mitológicas de transformación que poseen la fuerza y ​​la resistencia de 100 caballos, algo que este monumento reflejar a la perfección. Y lo hace porque nos habla de lo cambiantes que son aquí los paisajes, de las vías navegables que se siguen utilizndo hoy en día, y de la fuerza de las comunidades de esta parte de Escocia. El momento más gratificante de esta visita es cuando uno experimenta los Kelpie desde el interior, y descubre la complejidad de la ingeniería y el impresionante diseño de los Kelpies.

La visión de Andy Scott se inspira en el linaje del caballo que se utilizaba antaño en de la industria, esos caballos que tiraban de los carros y arados, de las barcazas que dieron forma a la arquitectura de la zona. Y su intención artística de su obra fue desde el principio la de convertirse en un monumento escultórico contemporáneo. Rodeadas además por canales y paseos que se elevan sobre pasarelas que pasan por encima del canal Forth & Clyde, un canal que cruza Escocia, proporcionando una ruta para la navegación marítima entre el estuario del río Forth y el fiordo de Clyde en la parte más estrecha de las Tierras Bajas de Escocia.

A través de la evolución artística y gracias a su diseño de ingeniería, las esculturas Kelpies evolucionaron para cumplir el concepto original. Según Andy de Scott, en la etapa conceptual de su obra visualizó los Kelpies como monumentos al caballo y como un canto a las industrias perdidas de la zona y de Falkirk en Escocia. Esta ciudad asentada en la intersección del canal Forth y Clyde y el canal Union, fue un centro importante de la industria pesada durante la época de la Revolución industrial, y este monumento, es un homenaje.

En The Helix, además de las esculturas de los Kelpies, encontrarás un Centro de Visitantes con un pequeño bar, un espacio de exposición y una tienda de regalos. Además, son muchas las actividades que se pueden realizar aquí. La red de senderos de The Helix proporciona un impresionante telón de fondo para paseos y carreras. 26 kilómetros de caminos que se conectan a través de 16 comunidades, algo que encantará a los senderistas o a los amantes del Nordic Walking. Además los carriles bici de los alrededores de The Helix, también tienen mucho que ofrecer ya que están conectados a 500 kilómetros de vías ciclistas de todo el distrito de Falkirk.

También hay actividades para los más pequeños. Si viajas en familia les encantará la zona de aventuras y parque de juegos y la zona Splash, ambos ubicados en la zona de la laguna.

Helix Park permanece abierto las 24 horas del día, al igual que los Kelpies, durante todo el año. Solo los tours son en un horario determinado.