Los cielos de Eilat, un paraíso para las aves

A un cortísimo vuelo desde, al otro lado del Mediterráneo, existe un pequeño paraíso muy especial para los amantes de la ornitología, y también porque no, para los amantes de la aventura y de los destinos diferentes. En pleno desierto del Néguev, pero a orillas del Mar Rojo, y sobrevolando la bella ciudad de Eilat, al sur de Israel, hay una ruta migratoria por la que circulan cada año más de medio billón de aves.

Se trata de la Ruta migratoria del Mar Negro-Mediterráneo, una ruta que conecta los hemisferios sur y norte y por el que las aves surcan el cielo en busca de paisajes más cálidos. Es por eso que a partir de mediados de marzo, y durante unas pocas semanas, los cielos de Eilat se convierten en una zona de paso de millones de aves que emprenden el vuelo hacia sus áreas de cría en el centro y el norte de Europa procedentes del desierto del Sahara.

Este es un fenómeno natural que atrae a los amantes de la naturaleza, y se complementa con dos eventos que buscan que la experiencia ornitológica se convierta en una experiencia inolvidable.

Por un lado, entre el 19 y 26 de marzo se celebra el Eilat Birds Festival, un evento que tiene lugar en el momento álgido de la temporada de migraciones y que incluye conferencias, presentaciones y avistamientos las 24 horas del día. Más información: Eilat Birds Festival

Y por otro lado, se celebra el Champions of the Flyway, una innovadora y emocionante carrera cuyo objetivo es recaudar fondos para la conservación de las aves, y que consiste en fotografiar tantas especies distintas como se pueda en 24 horas.

Este campeonato, el Champions of the Flyway, se celebró por primera vez en 2014, y se ha consolidado, en tan solo 3 años, recaudando cerca de 170.000 euros. Si te gusta la fotografía, este es un evento que no te puedes perder.

Millones de observadores de aves de todos los rincones del mundo participan en esta carrera, o la siguen online desde sus casas. Y los equipos participantes generan fondos que dan como resultado una acción de conservación directa para las aves en la vía migratoria del Mediterráneo. Más de 30 equipos de 12 nacionalidades, incluido el equipo español “Lonely Birders, participaron en la carrera de los Champions of the Flyway el año pasado. Más información: Champions of the Flyway

A lo largo del eje de la migración que sobrevuela el sur de Israel hay distribuidas varias estaciones principales para su avistamiento, desde la laguna de Hula en la Alta Galilea, pasando por Kfar Ruppin en el Valle de Beit Sheán, Jerusalén, la Aravá, llegar a Eilat en el sur. En estos centros se han dispuesto telescopios para que todos aquellos que quieran acercarse puedan realizar avistamientos con comodidad. Además se organizan excursiones y visitas guiadas para que no te pierdas nada.

Israel ha construido además centros para la investigación de la migración de aves. El más importante se encuentra en Latrún, muy cerca de Jerusalén, y cuenta con un radar para realizar un seguimiento de las aves y documentar sus movimientos.

Eilat, la ciudad del sol eterno, se llena en verano de miles de turistas buscando tranquilidad en el punto más meridional del país. Y durante los meses de invierno se convierte en un destino ideal para los que huyen del frio en busca de un clima más cálido y un poco de sol. Y es también, la parada hacia el norte para 500 millones de aves de todo el mundo.

En el golfo de Aqaba y bañado por el mar Rojo, Eilat es uno de los lugares de vacaciones preferido por los israelitas. Entre montañas rojas irregulares, y rodeada de aguas cristalinas y desierto, se ha convertido en uno de los destinos turísticos de Israel por excelencia y, sobre todo, en uno de los destinos de buceo más importantes del mundo, hasta el punto de ser considerado un auténtico paraíso.

