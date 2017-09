La mágica visión de Bogotá desde el Cerro de Monserrate

Situado a 3.152 metros de altura, el Cerro de Monserrate, custodia imponente a la ciudad que descansa a sus pies. Símbolo por excelencia de la capital de Colombia, la ciudad de Bogotá, es desde hace mucho tiempo un lugar de peregrinación para los que procesan la religión católica, rodeado de una exuberante vegetación que lo convierte además en uno de los espacios de ocio más visitados.

En lo más alto del cerro, en la cima, se ubica el santuario del señor Caído de Monserrate, y se puede llegar hasta él, bien en teleférico, o si lo prefieres, en funicular.

Mágico y sorprendente, el Cerro de Monserrate es el lugar ideal desde el que disfrutar de las mejores vistas panorámicas de la ciudad de Bogotá. Y se puede también comer o cenar allí, típica gastronomía colombiana o internacional en alguno de los dos restaurantes que encontrarás disponibles.

Desde la época en la que era una ciudad colonial, el santuario se sitúa sobre la que fuera una ermita y un monasterio de cartujos, a comienzos del siglo XVII. Y tienes que saber, que no son pocos los que llegan hasta allí con la creencia de que una talla del siglo XVI de Pedro de Lugo y Albarracín, que se encuentra en el interior del santuario, tiene poderes curativos. Es la talla del Señor Caído de Monserrate. Y a los catalanes les gustará saber que hay una imagen de la Virgen Morena de Monserrat en el interior de la iglesia. Se dice de esta imagen que desapareció para darle el lugar principal a su hijo el Señor Caído de Monserrate en 1711. Pero “La Morenata” está hoy en una capilla exclusiva para ella.

Sobre el Señor Caído de Monserrate hay una leyenda urbana que dice que es imposible bajarle a cuestas del cerro, ya que en los diferentes intentos que se han hecho para hacerlo, la imagen se vuelve más y más pesada a medida que se la aleja de la iglesia.

También dice una popular canción colombiana que "El que en Bogotá no ha ido con su novia a Monserrate, no sabe lo que es canela ni tamal con chocolate" Aunque con respecto a esto, también hay una leyenda que dice que el que va con su novia al cerro no se casa con ella o con él. No son pocas las leyendas que circulan alrededor de este lugar y tendrás que ir para descubrirlas..

Si decides subir en el Teleférico a Monserrate, tienes que saber que fue inaugurado en 1955, y que desde el interior de las cabinas, que cuentan con grandes ventanales de cristal, se puede disfrutar durante el ascenso de una imponente vista del Cerro con la panorámica de la ciudad como telón de fondo.

El Funicular en cambio, circula por la montaña, rodeado de la exuberante vegetación, y nos permite disfrutar durante el tranquilo recorrido del precioso paisaje andino y estar en contacto directo con la naturaleza del cerro. Es uno de los transportes preferidos para llegar a la cima y el trayecto dura unos 15 minutos. El techo de los vagones es de cristal para que no te pierdas ni un solo detalle de los bosques de la ciudad, ni de los bonitos atardeceres.

El cerro de Monserrate es el más conocido de los cerros Orientales de Bogotá. Hasta mediados del siglo XVII fue conocido como cerro de Las Nieves, gracias al conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada quien fundó el primer asentamiento español en la región de Bacatá. Y es uno de los sitios turísticos más conocidos de Bogotá. Además está muy cerca del cerro de Guadalupe llamado así porque en lo más alto hay una estatua de la virgen de Guadalupe. Más información: Cerro de Monserrate

