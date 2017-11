Los 5 hoteles de hielo más espectaculares del mundo

El Invierno está llegando, como dirían los miembros de la casa Stark, y nosotros queremos que lo vivas al máximo. Es cierto que en algunos puntos concretos de España las temperaturas bajan bastante durante los meses de esta estación, pero el frío no es ni mucho menos comparable como el que experimentan los habitantes de países como Finlandia, Noruega o Canadá. Allí enfrentarse al Invierno es de valientes y estamos convencidos de que tú eres uno de ellos y de que estás deseando vivir una experiencia única.

No sirve sólo con viajar a estos lugares de los que hablamos en sus épocas más frías. Si de verdad quieres saber cómo es un Invierno allí, no hay absolutamente nada mejor que hospedarte en un hotel de hielo. Establecimientos en los que absolutamente todo está creado con agua congelada y en los que los más frioleros no aguantarían ni un segundo. ¿Te atreves? Te traemos los más espectaculares del mundo. ¡Descúbrelos!

Kakslauttanen Arctic Resort (Finlandia)

Kakslauttanen Artic Resort | Finlandia

Este resort, situado muy cerca del Parque Nacional Urho Kekkonen, en Laponia, nos ofrece multitud de opciones a la hora de hospedarnos. Las más recomendables son, sin duda, los iglús con el techo de hielo, en los que podrás disfrutar del precioso cielo de Finlandia y de sus auroras boreales, o los iglús de nieve, en los que pasarás algo de frío. El entorno es inmejorable y el hotel es una maravilla.

Sorrisniva Igloo Hotel (Noruega)

Sorisniva Igloo Hotel | Noruega

En la población de Alta, en pleno Círculo Polar Ártico de Noruega, encontramos este maravilloso hotel construido con hielo y nieve en el que podremos disfrutar de una estancia cuanto menos diferente. Con decorados vikingos, los huéspedes se sentirán en otro mundo y, además, no pasarán nada de frío gracias a las mantas de reno y a los sacos de dormir térmicos. Su sauna y sus excursiones son un extra a tener muy en cuenta.

Bâlea Lac Hotel of Ice (Rumanía)

Bâlea Lac Hotel of Ice | Rumanía

Si no tienes miedo de dormir en la tierra de Drácula, tienes que hacerle una visita a este maravilloso hotel situado en los Montes Cárpatos. Cada año todo gira en torno a un tema concreto y la decoración se va adaptando en todas sus habitaciones e iglús, construidos en hielo. Un hotel único en Europa del Este que te enamorará por completo.

Hotel de Glace (Canadá)

Hotel de Glace | Canadá

A las afueras de Quebec tenemos este increíble hotel construido también enteramente en hielo y que ofrece un experiencia heladora. Además de organizar numerosas excursiones, cuenta con diferentes servicios dentro del propio hotel, incluso con un tobogán -también de hielo- para que mayores y pequeños se diviertan. Como ocurre con el resto de hoteles de este tipo, cuando llegan los meses cálidos ¡todo se derrite! ¡Ah! Y la temperatura media del hotel nunca supera los 5 grados.

Ice Hotel Jukkasjäroi (Suecia)

Ice Hotel Jukkasjäroi | Suecia

Este es el hotel de hielo más grande del planeta y, probablemente, el más conocido. Esta situado a unos 200 kilómetros del Círculo Polar Ártico y su temperatura media es de 5 grados bajo cero. Sí, cinco grados bajo cero en el interior. Pero no te preocupes, aunque tu cama sea un bloque de hielo, en el baño disfrutarás de calefacción para que te duches con total comodidad.