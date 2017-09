Los 11 estadios de fútbol más espectaculares del mundo

Todos los verdaderos amantes del fútbol, esos que disfrutan de una tarde completa de partidos de todo tipo, aquellos que no dudan a la hora de levantarse de madrugada para ver un encuentro entre Boca y River, han soñado alguna vez con visitar los estadios más emblemáticos de la historia. Todos esos lugares que tantas y tantas veces han contemplado a través de una pantalla, en los que sus héroes han luchado, han marcado y han vencido. Lugares míticos que quieren pisar alguna vez en su vida.

Es evidente que cada aficionado tiene un especial cariño a ciertos estadios, pero por lo general existen unos cuantos imprescindibles que todos los amantes del fútbol veneran y señalan como los más espectaculares del mundo. Incluso aquellos que no terminan de congeniar con los equipos locales de estos estadios, se imaginan a sí mismos contemplando la inmensidad de sus gradas y rozando el césped que tantos partidos ha albergado.

Cualquier viaje es una buena excusa para hacer una parada en uno de estos estadios, algunos bastante lejanos y otros a la vuelta de la esquina. Aquí tienes una selección de los 11 imprescindibles para todos los aficionados a este deporte que no deja de crecer y de hacer historia.

Wembley Stadium

Este estadio, situado a las afueras de Londres, es uno de los más conocidos del mundo del fútbol. Sede de la Selección de fútbol de Inglaterra, se inauguró el pasado año 2007 tras reconstruirse en el mismo lugar que ocupaba su antepasado. Cuenta con un aforo de 90.000 espectadores y en él no sólo se han jugado encuentros míticos, sino que también se celebran otros importantes eventos como conciertos multitudinarios. Su diseño es, cuanto menos, espectacular.

Estadio de Maracaná

En toda clasificación que se precie, Maracaná debe estar incluido. No existe ni un solo aficionado al fútbol, por mínima que sea su afición, que no conozca este mítico estadio situado en Río de Janeiro. Su diseño no es ni mucho menos el más vanguardista y sus instalaciones están lejos de ser consideradas como las más modernas, pero toda la historia que han vivido sus asientos, todos los momentos míticos que sus espectadores han presenciado y todos los grandes jugadores que por allí han pasado lo han convertido en uno de los estadios más admirados de todo el planeta.

Allianz Arena

Puede que no tenga tanto nombre como los anteriores, especialmente en el caso de Maracaná, pero el Allianz Arena, estadio del Bayern de Munich, se ha convertido en uno de los más visitados del mundo. Su estética es de las más bonitas que podrás ver, sobre todo si lo visitas de noche, y el campo en sí es una maravilla. Parada obligatoria para todos los que viajen a la ciudad alemana. Eso sí, conseguir entradas para un partido es realmente complicado.

Estadio Santiago Bernabéu

En España también tenemos algunos de los estadios más emblemáticos del mundo del fútbol. El hogar del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, situado en pleno Paseo de la Castellana, es un básico en la lista de todo amante del fútbol. Con un aforo que supera los 81.000 espectadores, es uno de los más visitados del mundo. De hecho, en cualquier partido, ya sea de Liga, Copa o Champions, puedes encontrarte con turistas de todo el planeta, quienes también aprovechan para hacer el tour por el estadio y su museo. Si aún no lo has visitado, date prisa: pronto sufrirá una enorme remodelación.

La Bombonera

Conocido popularmente con este nombre, el Estadio Alberto J. Armando, casa del Boca Juniors, no es el estadio más grande de Argentina y no cuenta con los lujos que podemos disfrutar en otros como ya el antes mencionado Allianz Arena, pero en él se respira la magia del fútbol de verdad. De hecho, hace un par de años fue reconocido como el mejor estadio de fútbol del mundo. Y es que este deporte tiene algo de mística y si hay un lugar que lo prueba es la maravillosa Bombonera. Un templo para los amantes del balón.

Soccer City Stadium

Este precioso estadio situado en Johannesburgo tiene un especial significado para todos los futboleros españoles. Allí La Roja se alzó con el título de Campeona del Mundo el pasado año 2010, razón suficiente para que sea un lugar de visita obligatoria. Su reforma para este campeonato lo convirtió en el más grande de África, con un aforo de más de 94.000 espectadores. Si al significado especial del que hablamos le sumamos su precioso diseño, que nos recuerda en cierta manera al Allianz Arena, tenemos un lugar que te dejará sin palabras.

Old Trafford

¿Qué decir de un estadio apodado como el ‘teatro de los sueños’ por el mismísimo Bobby Charlton? Situado en Manchester, da cobijo a los partidos del Manchester United, y los años lo han convertido en uno de los más míticos no sólo de Europa, sino del mundo. Al igual que ocurre con Wembley, no sólo ha albergado partidos de enorme importancia, sino también eventos de todo tipo que han sido seguidos desde todos los rincones del planeta.

Estadio Azteca

Imposible olvidarse de este maravilloso estadio. El mismísimo Andrés Calamaro le dedicó una canción a esta perla mexicana, situada en Ciudad de México, que ha visto momentos históricos del fútbol como la conocidísima ‘Mano de Dios’. Pese a que se han construido numerosos estadios más modernos posteriormente, sus remodelaciones y su magia han permitido que siga siendo considerado como uno de los mejores del mundo. Y es que quien lo pisa experimenta una sensación muy especial. Como dijo Andrelo: “cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro. Me aplastó ver al gigante”.

Camp Nou

Otro de los nuestros tenía que estar presente en esta lista. Es posible que la fachada del Camp Nou (Barcelona) no sea la más impresionante e incluso pueda decepcionar a algunos aficionados, pero una vez entras dentro del campo… No hay palabras para describir la sensación que se siente al mirar hacia arriba desde el césped. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes del mundo. Su aforo casi alcanza los 100.000 espectadores y es uno de los lugares más mágicos de España para ver un partido en directo.

Estadio do Dragão

De nuevo, un estadio que no destaca precisamente por sus dimensiones lo hace por su diseño espectacular. Quien ha visitado el Estadio do Dragão asegura que hay pocos tan bellos como este. En pleno corazón de Oporto, este dragón acoge los partidos del FC Porto y se ha convertido en uno de los puntos de interés turístico de la ciudad. Merece la pena hacer una parada en él, contemplarlo y disfrutarlo.

El Monumental

Como ocurría con La Bombonera, el nombre real de esta maravilla es en realidad Estadio Antonio Vespucio Liberti. También situado en Buenos Aires, es el hogar del equipo contrario al Boca Juniors, el River Plate. Se trata del estadio más grande de Argentina y uno de los más grandes de América, con una capacidad para 76.000 espectadores. Como siempre ocurre en este país, ver un partido de fútbol sentado en sus míticas gradas es considerado prácticamente como una maravilla del mundo. Parada más que obligatoria.

Es difícil cerrar una lista como esta… Nos dejamos muchos estadios míticos por el camino, el fútbol no frena, no deja de transformarse y su historia no deja de escribirse. Con ella irán apareciendo más lugares sagrados que todos querremos visitar, pero será complicado quitarles el puesto a imprescindibles como el Estadio Azteca o Wembley. Historia escrita a base de goles, jugadas de manual, lágrimas de felicidad y de dolor y momentos inolvidables. Historia que se puede palpar en sus asientos, su césped, sus puertas, sus córners. Historia de la que puedes formar parte si te animas a visitarlos. No lo pienses dos veces.