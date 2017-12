10 destinos para despedir 2017

Edimburgo, Escocia

La capital escocesa pone nombre a los festejos de Noche Vieja, y es Hogmanay. Durante tres días sus calles se inundan de bailes, desfiles de vikingos con antorchas y un sinfín de conciertos de grandes grupos de la escena música internacional. Por supuesto, los fuegos artificiales serán el acompañamiento perfecto para Hogmanay.

Edimburgo | Mad About Travel

Budapest, Hungría

La capital del Danubio también es una gran aficionada a la fiesta, y como Edimburgo los festejos de Noche Vieja dura varios días. Uno de los mayores reclamos son los fuegos artificiales sobre el castillo de Buda, para verlo hay que situarse frente al Puente de las Cadenas.

Budapest | Foto: Holidayguru

Valparaíso, Chile

En el hemisferio Sur, las temperaturas son más agradables en estas fechas lo que hará que vivamos Noche Vieja de una forma completamente distinta. Cada año más de dos millones de personas se congregan en la chilena bahía de Valparaíso a ver los fuegos artificiales y recibir el nuevo año.

Valparaíso | Foto: Pasaje Bus

Buenos Aires, Argentina

En la capital argentina lo más popular es irse a algún restaurante de la zona de Puerto Madero o la Costanera y disfrutar de una agradable aguardando la entrada del nuevo año. Los fuegos artificiales no faltarán y el calor tampoco.

Puerto Madero | Foto: clarin.com

Essaouira, Marruecos

Para quienes quieran algo exótico y cercano este paraíso del surf en Marruecos es el destino perfecto. Despediremos 2017 desde la tranquilidad de las olas y en compañía de la naturaleza. Su medina o centro histórico está catalogado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Marruecos | Yoga desierto

Lombok, Indonesia

Siguiendo esta corriente de naturaleza y playas impresionantes llegamos hasta la isla de Lombok situada entre las islas de Bali. La bahía de Gerapuk, al sur de la isla, cuenta con 11 de las 12 especies autóctonas de Indonesia. Puede que no haya grandes festejos, pero sí un maravilloso entorno.

Indonesia | Foto: Home is where your bag is

Amberes, Bélgica

En esta ciudad flamenco, tendremos que elegir la bici como medio de transporte para llegar hasta la orilla del río Escalda desde donde disfrutaremos de un espectáculo de música y pirotecnia a las 00:00 del 31 de diciembre. Después podemos elegir cualquiera de los múltiples cafés o teatros para celebrar el nuevo año.

Amberes | Fin de año

Vang Vieng, Laos

Otra alternativa es celebrar el Año Nuevo Chino y uno de los mejores destinos para ello es Van Vieng. Allí lo ideal es ir a restaurantes de comida local, probar la gastronomía y acompañarlo de su vino de mora casero. La mayoría de los planes que os propondrán será escalar, kayak…

Laos | Laos Turism

Río de Janeiro, Brasil

De vuelta a nuestro Año Lunar, en Río la gente se va a las playas a celebrarlo con música, bailes y por supuesto fuegos artificiales lanzados desde el mar. Todo ello viene precedido por las ofrendas a Lamenjá, la diosa de los mares.

Copacabana | Pinterest

Auckland, Nueva Zelanda

Una cosa está segura al pasar Noche Vieja en Oceanía, seremos los primeros en dar la bienvenida al 2018. En la capital neozelandesa sus habitantes se congregan en el puerto para disfrutar de fuegos artificiales lanzados desde la Sky Tower, de 328 metro de altura.