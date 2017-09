El ascensor de barcos más grande del mundo está en China

Se trata de un inmenso elevador que evita la construcción de una nueva estructura de esclusas como la del canal de Panamá ¿su gran ventaja? el ahorro de tiempo para los barcos que lo utilizarán: mientras en cruzar un sistema de esclusas como el del Canal de Panamá un barco puede tardar horas –en el caso del canal de Panamá de 8 a 10 horas-, en pasar de un lado a otro de la presa de las Tres Gargantas en este espectacular ascensor no tarda más que unos 40 minutos; hasta la fecha, y desde que en 2003 se inauguró el sistema de esclusas que permitía cruzar la presa, sólo los barcos tardaban de 3 a 4 horas en pasar al otro lado. Este soberbio ascensor inició su funcionamiento el pasado mes de septiembre pero su uso por el momento es limitado y realmente sorprendente: salva un desnivel de 113 metros y mueve barcos de hasta 3000 toneladas de peso.

El ascensor de barcos más grande del mundo | China Daily

La de las Tres Gargantas es la mayor presa del mundo y su construcción no ha estado exenta de polémica; si bien el gobierno chino argumentó en defensa del proyecto la necesidad de evitar el desbordamiento periódico del río para proteger las poblaciones ubicadas en sus márgenes, lo cierto es que las pérdidas culturales y medioambientales han sido inmensas: la construcción de la presa ha anegado una zona rica en vestigios arqueológicos que sólo fueron recuperados en parte y, además, ha afectado a la fauna y flora del Yangtzé haciendo que especies como el baiji –delfín chino- estén prácticamente extintos. También hubo dudas en cuanto al funcionamiento de una presa de su tamaño pero en este sentido los problemas que se esperaban no eran diferentes de los que sufren otras construcciones similares aunque más pequeñas, el principal de ellos es la acumulación de sedimentos y basura que imposibiliten, llegado el caso, el buen funcionamiento de la presa.

La presa de las Tres Gargantas es la más grande del mundo pero no es la que más energía genera; no lo es por motivos achacables a ella ni a su construcción sino climatológicos y de relieve; la presa de Itaipú, en Sudamérica -la que más energía genera de todo el planeta- está ubicada en una zona tropical que le permite un funcionamiento más regular a lo largo del año y, además, cuenta con el río Paraná, el séptimo más caudaloso del mundo. Pero esto no resta un ápice de mérito a la soberbia construcción que representa la presa de las Tres Gargantas ni disminuye tampoco las dificultadas en el funcionamiento y desarrollo de una estructura tan compleja.

Con este nuevo ascensor para barcos, que está en grandeza a la altura de la presa en la que ha sido construido, China demuestra que no es un país ajeno a la innovación y pone en marcha una estructura a la que todo el mundo mira con curiosidad. Además, con esta inauguración China da por concluido el proyecto de construcción de la presa de las Tres Gargantas tal y como se inició en 1994.