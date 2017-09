Un amanecer en globo en Capadocia, el corazón de Turquía

Alejada de la sociedad occidental encontramos la región de Capadocia; para muchos, el verdadero corazón de Turquía por todo lo que representa, por todo lo que esconde y por todo lo que está dispuesta, al mismo tiempo, a mostrar.

Capadocia cuenta con un sinfín de atractivos, tanto naturales como históricos; muchos pequeños pueblos por descubrir y rincones que no puedes encontrar en ningún otro lugar del mundo. Solo en este corazón de Turquía podrás maravillarte con las llamadas “chimeneas de hadas”, antes denominadas castillos, rocas de gran tamaño que te conquistarán antes de que te des cuenta mientras intentas memorizar todas las historias que giran en torno a ellas.

Capadocia | Turismo Turquía

Parece imposible pero hay una forma de poder conocer lo nombrado en las líneas anteriores en apenas unas horas. Y es que Capadocia es especialmente conocida por un hecho que es suyo y de nadie más: el amanecer que nos ofrece.

No es un amanecer cualquiera pues es fruto de una larga tradición: no puedes marcharte de Capadocia sin dar la bienvenida a un nuevo día en globo. No puedes marcharte de Capadocia sin recorrer sus cielos, sin sobrevolar sus paisajes a 500 metros de altura, sin acercarte de manera inesperada a ciertos lugares que un siempre atento piloto explicará, pues todo está preparado para que el turista disfrute de este acontecimiento.

Ten claro algo: no estarás solo. A tu alrededor, decenas de personas estarán haciendo exactamente lo mismo que tú en el mismo momento, aunque en diferentes globos. Eso también es bonito pues añade al paisaje natural, impresionante de por sí, la sensación de compartir este bello momento con personas de todos los lugares que están disfrutando del mismo instante único del que disfrutas tú.