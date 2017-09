Los acantilados más espectaculares de España

Con la mirada puesta en el horizonte, camina un paso más, nota como el viento roza tu rostro y acércate al abismo. A nuestro corazón, curiosamente, le gusta el riesgo. Puede que nuestra mente sea un poco más reacia a todo lo que tenga que ver con él, pero siempre acaba cediendo y dejándose llevar por ese cosquilleo que recorre todo tu cuerpo, desde la punta del dedo del pie hasta tu cabeza.

Otro paso más, sintiendo las pequeñas piedrecitas escurrirse debajo de ti y siendo consciente de que esa fuerza invisible e inexplicable te empuja hacia delante. Aprovecha al máximo el espacio disponible, siéntete libre y disfruta, disfruta de ese accidente natural que más bien debería ser considerado como una verdadera obra de arte. Pocas sensaciones son tan indescriptibles como la que se experimenta cuando se está al borde de un maravilloso acantilado.

Estamos acostumbrados a ver imágenes de Escocia, Irlanda o Nueva Zelanda con los ojos abiertos como platos y la certeza de que no veremos esos paisajes de película en mucho tiempo. Sin embargo, en España también contamos con acantilados que cortarán tu respiración y que te regalarán unas vistas únicas. Más cerca de lo que piensas, en lugares que nunca imaginabas, la naturaleza ha hecho de las suyas y ha creado obras maestras como estas:

Vixía Herbeira

Vixía Herbeira | Pinterest

Si hablamos de naturaleza, tenemos que hablar de Galicia. Concretamente en Cedeira, muy cerca del Santuario de San Andrés de Teixido, en la conocida como sierra de la Capelada encontramos los maravillosos acantilados de Vixía Herbeira. Una verdadera obra de arte creada por las fuerzas de nuestro propio planeta que logrará dejarte completamente de piedra. Una imagen que jamás se borrará de tu memoria.

Estos son los acantilados con mayor cota sobre el mar en Europa occidental, ya que tienen una altura de unos 613 metros sobre el ya mencionado nivel del mar. Sólo con este dato podrás imaginar la sensación que provoca situarse en el borde y mirar hacia abajo. Una experiencia que todo viajero debería vivir en primera persona.

Los Gigantes

Los Gigantes | Pinterest

El nombre lo dice todo. En la costa oeste de la isla de Tenerife encontramos estos impresionantes acantilados, ubicados concretamente entre los municipios de Buenavista del Norte y Santiago del Teide. Dependiendo de la zona, estas enormes paredes de formación volcánica se elevan desde 300 a 600 metros sobre el nivel del mar, siendo de las más impresionantes de Europa.

Antiguamente estos acantilados eran conocidos como la ‘Muralla del Infierno’ o ‘Muralla del Diablo’, ya que ejercen de protección natural para los pueblos de la zona. Prácticamente es imposible escalarlos y adentrarse en tierra firme. Peligrosos, pero más bellos de lo que podrás contemplar a través de las imágenes.

Cabo de Formentor

Cabo de Formentor | Pinterest

Las islas permiten que se formen acantilados únicos que muchas veces en zonas continentales es mucho más complicado ver. Al igual que ocurría en Tenerife, Mallorca nos muestra uno de los paisajes más espectaculares que podremos encontrar en nuestro territorio, en concreto en el conocido como Cabo de Formentor.

Allí los acantilados llegan a tener una altura de unos 300 metros sobre el mar, lo que combinado con la vegetación y con el entorno fomenta que se cree una imagen única. Uno de los mejores sitios para otear el horizonte y sentirte más libre que nunca es el Faro de Formentor, pero cualquier punto de los acantilados hará que te quedes sin aliento.

La Ruta del Flysch

La Ruta del Flysch | Pinterest

No, no te estamos llevando fuera de España. Esta ruta es una de las más visitadas por geólogos de todo el mundo y se encuentra en el País Vasco, uniendo Zumaia, Deba y Mutriku. En este caso no es tanto la altura, que es igualmente impresionante que en los anteriores, sino la espectacularidad de los acantilados lo que atrae a todo el que se acerca.

Años y años de historia natural en unas paredes que recorren la costa guipuzcoana creando formas imposibles y mostrándonos una vez más que la naturaleza es la artista más talentosa que ha existido, existe y existirá. Además de ser un lugar visitado por turistas y geólogos, es perfecto para hacer trekking. ¿Dónde están los más aventureros?

Cabo Peñas

Cabo Peñas | Pinterest

Norte, norte y más norte. Por todos es sabido que esta zona de España es rica en paisajes embriagadores, por lo que no sorprende que en ella encontremos la gran mayoría de los acantilados más espectaculares del país. En el Cabo Peñas, situado en Asturias, también hallamos algunos de ellos.

Un lugar perfecto para visitar en el atardecer, especialmente si el día es claro, ya que además de disfrutar de una puesta de sol maravillosa y de apreciar el horizonte, podrás contemplar incluso el puerto de Gijón. Es el punto más al norte del principado, por lo que el infinito estará al alcance de tu mano si te atreves a acercarte al abismo.

Barbate

Barbate | Pinterest

El sur, por supuesto, también cuenta con algunos acantilados que forman un paisaje único. En la zona de la costa de Barbate, en concreto entre el Cabo de Trafalgar y Cabo Plata encontramos unos maravillosos acantilados que se diferencian con los Gigantes de Tenerife por su color. Y es que si allí el negro era protagonista, aquí todo es blanco, todo es luz.

Una de las actividades obligatorias si te desplazas hasta allí es una ruta que te lleve por los alrededores, teniendo la oportunidad de contemplar las magníficas vistas de las Marismas del Barbate, así como la paz que transmite el mar en medio de tanta naturaleza. Un paraíso en la tierra.

Ahora ya no tienes excusa. Con esta lista de acantilados impresionantes podrás recorrerte gran parte de nuestro país disfrutando de maravillas en las que el hombre no ha intervenido