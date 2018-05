Un recorrido por España a través de algunas de sus playas con bandera azul

La Bandera Azul es un galardón que cada año se otorga a algunas playas de calidad de Europa. Gestionado por ADEAC en España, se valora no solamente la calidad del agua, sino también otros aspectos como la información y la educación ambiental, la seguridad y los servicios e instalaciones de los que dispone cada playa. Para participar, el ayuntamiento de cada pueblo ha de presentar su candidatura. Es decir, es posible que en el listado de playas con distinción de Bandera Azul no aparezca una playa determinada porque no se ha presentado y no porque sea de mala calidad.

Pero vayamos a lo importante, y es que este año España cuenta con 11 banderas azules más que el año pasado. Y entre las escogidas hay incluso alguna que otra playa de interior. Es decir, playas que no se encuentran en la costa sino a orillas de algún lago. Además… ¡España es el país que lidera el ranking en Europa!. Como acabamos de decir, son muchas las playas españolas que forman parte del listado de 2018 y por tanto es imposible hacer mención a todas ellas. Así que un poco al azar, vamos a hacer una pequeña ruta por España pasando por algunas de ellas.

Maspalomas, Gran Canaria

Empezamos la ruta en las Islas Canarias, en una maravillosa playa repleta de dunas que le dan un aire desértico al lugar. A lo largo de sus 3 quilómetros encontrarás muchísima arena dorada y un mar tranquilo, en el que pocas veces verás olas.

La Barrosa | Cádiz

La Barrosa, Cádiz

Nos vamos hasta la península y más en concreto hasta La Barrosa. Esta playa es una de las más bonitas no solo de Cádiz o de Andalucía sino también de España. Tiene 6 quilómetros de longitud y es perfecta para todos: para quienes quieren tomar el Sol, para los que prefieren darse un chapuzón de los buenos, para los que quieren hacer surf, para los que adoran la naturaleza. Busques lo que busques, La Barrosa es perfecta para ti.

Marbella | Málaga

Cabo Pino, Málaga

Y seguimos en Andalucía para hablar de la playa de Cabo Pino o de Artola. Se encuentra en Marbella, en la provincia de Málaga. Las dunas y la arena oscura son las protagonistas indiscutibles del lugar.

Malvarrosa | Valencia

Malvarrosa, Valencia

Subimos un poco por la costa hasta llegar a Valencia y a su tan famosa playa de la Malvarrosa. Es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Ancha y larga, de arena clara y muy cuidada. Así es la Malvarrosa.

Arenal Gran de Portinatx | Ibiza

Arenal Gran de Portinatx, Ibiza

Hacemos parada ahora en las Islas Baleares para mencionar al Arenal Gran de Portinatx, en Ibiza. Es una preciosa cala de 120 metros de longitud, convirtiéndose en una de las de mayores dimensiones de la isla. Su agua turquesa y cristalina es idónea para practicar snorkel y contemplar las preciosas vistas bajo el mar.

Mallorca | Playas

Cala Santanyí, Mallorca

Seguimos en las Baleares pero esta vez nos trasladamos a Mallorca, a la Cala Santanyí. Es una de las muchas playas y cala de la isla galardonadas con la distinción de Bandera Azul. Una bonita playa de ambiente familiar y aguas cristalinas.

Llanfranc | Girona

Llafranc, Girona

Regresamos a la península para visitar la Costa Brava y en especial la playa de Llafranc. Perteneciente al municipio de Palafrugrell, la playa de Llafranc es pintoresca y bella, como la mayoría de la zona.

Cudillero | Asturias

Concha de Artedo, Asturias

En el municipio de Cudillero, en Asturias, hay dos playas con bandera azul: la Concha de Artedo y San Pedro Bocamar. Dos playas preciosas en un pueblo encantador.

As Catedrais | Lugo

As Catedrais, Lugo

Esta playa es uno de los símbolos de Lugo y de Galicia. Preciosa, maravillosa, única y turística. Así podríamos definir a una de las playas más bonitas que tenemos en todo el país.