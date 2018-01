Este es el destino de Europa que podrás visitar en un día por tan solo 20 euros

A veces, por mucho que nos guste nuestro trabajo o nuestros estudios, la rutina nos ahoga. Hay días, semanas e incluso meses en los que no podemos evitar pensar continuamente en supuestos, esos ‘y si...’ que alimentan nuestros sueños, expectativas y objetivos, pero que en ocasiones pueden convertir nuestro día a día en una verdadera pesadilla.

Sin embargo, actualmente tenemos la suerte de disponer de la oportunidad de escapar siempre y cuando sintamos que el aire que entra en nuestros pulmones no nos aporta lo que necesitamos. Tenemos a nuestro alcance la posibilidad de decir adiós a nuestro entorno habitual por unas horas y recargar las pilas, algo que hace siglos e incluso hace unos años era completamente impensable.

Y en ningún momento estamos hablando de escapadas que requieran un bolsillo de millonario. Para disfrutar se esta oportunidad de la que hablamos sólo se necesita valor, ganas de vivir aventuras y mucha atención. Y es que si estamos pendientes de todo, podremos encontrarnos ofertas de viajes que ni tú mismo creerás. Sin ir más lejos, existe un destino europeo que podemos llegar a visitar por tan solo 20 euros. ¡Y hacerlo en tan solo un día!

Hablamos, como muchos amantes del viajar habrán adivinado, quizá porque ya han disfrutado de esta experiencia, de Toulouse. Si estás acostumbrado a consultar las ofertas de Ryanair habrás encontrado en numerosas ocasiones los vuelos de los que te vamos a hablar. Viajes de ida y vuelta a la ciudad francesa que, en ocasiones, no llegan a alcanzar siquiera los 20 euros. ¿Se necesita alguna excusa más para apostar por este destino y vivir una aventura de última hora?

No te preocupes si aún tienes dudas, existen más razones para visitar Toulouse que la posibilidad de encontrar vuelos tan baratos. Quizá lo mejor de esta ciudad es que no necesitarás ni siquiera pedir vacaciones para conocerla, ya que en tan solo un día podemos ver gran parte de la misma sin necesidad de ir a toda prisa. No estamos hablando de una ciudad de dimensiones brutales como puede ser París, allí tendrás la oportunidad de recorrer sus calles, ver sus monumentos y conocer su historia en una o dos jornadas. Un viaje de fin de semana sería probablemente la mejor opción, aunque también podrás ir y volver en el día y te dará tiempo a hacer todo lo que planees.

Esto no significa, ni mucho menos, que Toulouse no posea suficientes lugares de interés turístico, pero lo bueno es que si estás organizado podrás verlos absolutamente todos. Desde el conocidísimo Capitolio, quizá uno de los mayores atractivos de la ciudad, hasta iglesias como la de Notre-Dame du Taur, la Basílica de San Sernín o la Dorada, pasando por los muchos museos que alberga, el Convento de los Jacobinos o su Canal du Midi. No pienses ni por un segundo que vas a aburrirte en Toulouse, todo lo contrario. Si te atreves con este viaje, acabarás completamente enamorado de la ciudad y de sus gentes y la tendrás siempre presente entre tus destinos favoritos.