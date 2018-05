¿Cuáles son los mejores destinos de España para este verano?

Ya hemos sobrepasado el ecuador del mes de Mayo y eso sólo puede significar una cosa: las vacaciones de verano se nos están echando encima. Antes de que nos demos cuenta los niños habrán terminado los colegios, los ventiladores se convertirán en nuestros mayores aliados durante las noches y las terrazas de todos los establecimientos que nos crucemos estarán llenas desde primera hora de la mañana hasta el momento del cierre. Evidentemente, esto supone una grandísima noticia para todos porque, pese a los mosquitos y al calor, no hay una época del año más feliz.

Uno de los principales motivos por los que el verano es ese momento que todo el mundo está esperando durante meses es porque suele albergar nuestras añoradas y deseadas vacaciones. Esos días en los que podemos desconectar de la rutina y disfrutar de lo que más nos gusta, sin estrés alguno y con un ambiente que suele ser inmejorable. Pero, un momento… ¿Aún no has planificado las tuyas? Si es así, es probable que ahora mismo, cuando has sido consciente de lo poco que queda para que llegue la fecha señalada, estés sintiendo cómo el agobio se apodera de ti. No te preocupes. Hemos dado un repaso al mapa de España para ver cuáles son esos destinos nacionales que no deberías perderte en 2018. Ahora sólo te queda escoger tu favorito. ¡Aquí los tienes!

Asturias

Lo llevamos repitiendo desde que comenzó el año, pero no nos cansamos. 2018 es la fecha en la que debes visitar Asturias, ya que en este año se conmemoran varios hitos que han llenado su calendario de eventos. Por ejemplo, es el momento ideal para visitar los Lagos de Covadonga, en los que tendrán lugar todo tipo de actividades. Si buscas unas vacaciones que no sean sólo playa y en las que la naturaleza tenga un papel importante, no lo pienses más.

Baleares | España

Islas Canarias e Islas Baleares

Como siempre ocurre, las Islas Canarias y las Baleares son dos destinos perfectos para unas vacaciones de verano en la playa, bajo el sol, con chiringuitos y alguna que otra fiesta. Pero en esta ocasión te recomendamos que huyas de los más típicos (véase Tenerife, Gran Canaria, Ibiza, Menorca…) y apuestes por algunas de las islas ‘menos exploradas’ por el turismo masivo, como La Palma o Formentera. ¡No te arrepentirás!

Islas Cíes | Galicia

Islas Cíes

Siguiendo por el camino de las islas, no podemos olvidarnos de uno de los lugares más mágicos de nuestro país. Las Islas Cíes, en Pontevedra, son un verdadero paraíso terrenal, en el que disfrutarás de unas vacaciones relajadas y que te dejarán sin aliento y completamente renovado. Además, si dispones de bastantes días libres, podrías aprovechar también para conocer Galicia en su totalidad y visitar algunos de sus puntos más emblemáticos.

Granada | España

Granada

Otro clásico del verano: Granada. Estamos hablando de una de las ciudades más bellas de España, en la que cualquier turista, sin importar cuáles sean sus prioridades, puede enamorarse y disfrutar al máximo. Te recomendamos que pases un par de días allí, visites la Alhambra y sus otros grandes atractivos turísticos y después termines tus vacaciones en alguna zona de playa cercana. Así serán más completas que nunca.

Valencia | España

Valencia

Por último, siguiendo el hilo de las vacaciones completas, no podemos olvidarnos de Valencia. Igual que ocurre con Granada, allí podemos saciar nuestra sed de curiosidad y de cultura gracias al Museo de las Artes y las Ciencias, por ejemplo, y también podemos explotar nuestro lado playero, el fiestero, el gastronómico… Uno de esos destinos totales que siempre, sin importar el año, merece la pena visitar.