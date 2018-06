El Top 10 de los países del mundo en los que mejor se come

Comer es uno de los grandes placeres de la vida y esta es una afirmación con la que estarán de acuerdo muchas personas. Disfrutar de sabores exquisitos y diferentes, de alimentos que nunca antes habíamos probado, de comidas que nos llevan directamente a un momento de nuestra vida o a un lugar concreto. Comer es mucho más que alimentarse, es una experiencia única que puede convertirse incluso en una excusa perfecta para viajar a uno u otro destino.

Algunos países se han ganado por méritos propios el ser considerados como destinos perfectos para disfrutar de este placer, pero otros muchos que son igualmente ideales para ello han pasado algo más desapercibidos para muchos viajeros. Por eso, te traemos el Top 10 definitivo de los países en los que mejor se come de todo el globo. ¿Papel, lápiz y estómago preparados? ¡Vamos a por ellos!

España | Turismo gastronómico

Muchas veces no valoramos lo que tenemos. Nuestro país es uno de los destinos turísticos más admirados de todo el mundo y, entre otros motivos, la gastronomía tiene parte de la culpa. El producto, la tradición y, además, la vanguardia que se ha instaurado en nuestra cocina desde hace unos años nos han colocado en lo más alto de esta clasificación, en la que la dieta mediterránea es bastante protagonista.

Francia | Turismo gastronómico

Una prueba de esto que decíamos la encontramos en el segundo escalón de este ranking. Francia es otro de esos países admirados en todo el mundo por su cocina, similar en muchos aspectos a la española y con unos productos deliciosos. No pienses que allí todo son baguettes, croissants y quesos, la verdura, el pescado y la carne también tienen un peso muy importante en su exquisita gastronomía.

China | Turismo gastronómico

¿Sorpresa? China es uno de los países en los que mejor se come en todo el mundo, pese a que no tengamos la misma percepción desde la distancia. Puede que sea porque nos hemos acostumbrado a los platos que comemos aquí en sus restaurantes (también riquísimos, no vamos a negarlo), pero ignoramos lo variada que es su gastronomía. A lo largo de los años, han experimentado con todo tipo de productos y texturas y han descubierto grandes maravillas.

India | Turismo gastronómico

Sólo con pensar en disfrutar de comida tradicional india se nos hace la boca agua. Eso sí, la más auténtica es sólo apta para los amantes del picante. Un viaje a India es un viaje para los sentidos, un viaje que cambiará por completo tu vida y la gastronomía tiene un importante papel ahí. Con sabores muy diferentes a los que acostumbramos a disfrutar en España, te conquistará desde el primer momento.

Italia | Turismo gastronómico

Es muy probable que a estas alturas del ranking estuvieras echando de menos a Italia, pero no nos habíamos olvidado de ella. Es evidente que allí los reyes son la pasta, la pizza y el helado, pero no podemos obviar las riquísimas verduras que protagonizan muchos de sus platos, así como sus pescados y su curiosa forma de preparar algunos alimentos. Nuestro consejo es que no te quedes en los tres primeros y bucees en su gastronomía, porque descubrirás un mundo de sabores.

Perú | Turismo gastronómico

No todo va a ser Europa y Asia. Es cierto que, como hemos dicho, la dieta mediterránea es una de las más admiradas del mundo, pero no es la única. Si quieres disfrutar de marisco y pescado potente, con un sabor exquisito y preparado por verdaderos especialistas, tu siguiente destino debería ser Perú. Pero no todo allí viene del mar: frutas, verduras, hortalizas… Productos de primera con recetas que nunca antes habías imaginado.

Japón | Turismo gastronómico

Aunque hay muchas personas que no se atreven a probarla, quizá por la enorme diferencia existente con nuestra gastronomía, la comida japonesa es un verdadero manjar admirado en todo el mundo. El sushi es su plato fuerte, pero también cuenta con otras muchas y riquísimas recetas, incluidas dulces, que nos volverán completamente locos. Japón es uno de los destinos del momento, ahora tienes otra excusa más para visitarlo.

Vietnam | Turismo gastronómico

Seguimos en Asia y viajamos hasta Vietnam, un país que cada año va recibiendo a más y más turistas, atraídos por su naturaleza, sus paisajes, su historia y, por supuesto, su gastronomía. Las salsas y las especias son protagonistas en sus platos, algunos de ellos bastante picantes, pero también todo producto fresco que sea típico de la zona. Rica, sabrosa y muy diferente a lo que acostumbramos en España.

México | Turismo gastronómico

Prácticamente en la otra punta del mundo nos encontramos un país admirado por numerosas razones, entre las que se encuentra su cocina. México, sus tacos y sus burritos ya han conquistado todo el mundo, pero si viajas hasta allí podrás degustar platos que aún ni siquiera conoces y probar el verdadero sabor de los que tantas y tantas veces has comido aquí. Sabrosa como pocas.

Líbano | Turismo gastronómico

¿Imaginas una cocina que combine a la perfección lo mejor de la gastronomía árabe y la de países europeos como Francia? Existe y es la libanesa. Con platos cargados de especias frescas, que poseen un sabor característico que no olvidarás por mucho que te alejes de este país tan especial. Una gastronomía que plasma a la perfección su esencia, su personalidad y su increíble magia.