Todo lo que debes saber si quieres viajar a Rusia

Puede que Rusia no sea un país de moda como muchos otros, pero tampoco son pocos los viajeros que deciden lanzarse a descubrirla. Y es que se trata de un país tan diferente al nuestro, que llama mucho la atención.

Una lengua diferente, una moneda diferente, una cultura diferente, una gastronomía diferente y unos paisajes diferentes, entre otras cosas. Todo esto es lo que vamos a encontrarnos si decidimos viajar a Rusia. Pero lo cierto es que preparar un viaje a este país no es tan sencillo como hacerlo a otros países europeos. Son varias las cosas que se deben tener en cuenta durante la planificación para que las vacaciones sean perfectas. Así que toma nota, que empezamos a contarte todo lo que debes saber.

Visitar Rusia | Rusia

Para empezar debes saber que no es suficiente con llevar contigo el DNI. Necesitas un pasaporte y un visado, además de un par de fotocopias de ellos. Hay quien recomienda llevar una copia contigo, otra en el equipaje y otra dejarla en el hotel. De esta forma evitas la posibilidad de tener problemas a la hora de salir del país. Por otro lado, y siguiendo con el tema del visado, debes saber que tramitarlo lleva un tiempo. Es por eso que no debes esperarte al último día para solicitarlo. Además, debes saber que es un visado caro y cuesta alrededor de 100€. Y este no es el único documento que necesitas, sino que deberás contratar también un seguro médico. Si no hay seguro médico, no hay viaje a Rusia: no te dejarán entrar al país.

Otra de las cosas que debes tener en cuenta es la moneda. Como ya hemos dicho un par de párrafos antes, allí no utilizan el euro. La moneda de Rusia es el Rublo, así que asegúrate de hacer el cambio. Un cambio que, por otro lado, casi es preferible hacerlo en Rusia que en España. Pero como decíamos, lleva dinero en mano. En muchos locales puedes pagar con tarjeta de crédito, pero en otros no se aceptan y necesitarás llevar dinero en efectivo. Eso sí, ten mucho cuidado con los billetes; no los aceptan dañados y, a veces, ni siquiera doblados.

En cuanto a la electricidad no te preocupes. Por lo general la clavija es la misma que en España, así que no tiene que generarte ningún problema. Y por último vamos a hablar del transporte, porque has de tener en cuenta que allí la conducción no es muy buena. Así que lo mejor que puedes hacer es utilizar el metro para moverte de un lado a otro, que además es muy barato.