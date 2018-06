Siete festivales gastronómicos para foodies curiosos

Prepárate para disfrutar probando y saboreando, de la mano chefs de prestigio internacional con pequeños detalles que harán que la experiencia sea auténticamente británica. Te proponemos siete festivales que no te puedes perder este verano.

Pub in the Park. ¿Dónde? en varias ubicaciones, y ¿cuándo? pues en Bath, al suroeste de Inglaterra del 8 al 10 de junio, en Tunbridge Wells, al sureste de Inglaterra del 6 al 8 de julio, y en Knutsford, Cheshire, al noroeste de Inglaterra del 7al 9 septiembre.

No hay nadie que represente mejor el carácter británico que el mundialmente conocido chef Tom Kerridge, propietario de Hand and Flowers, el primer pub en ser reconocido con dos estrellas Michelin. Un súper chef que sacará a pasear su exquisita comida británica moderna este verano. Vas a poder degustar los mejores platos de los mejores pubs británicos, como Hand and Flowers o The Coach, otro local del chef, también galardonado con una estrella Michelin, pero no solo, ya que a la vez puedes pasar toda la noche bailando al son de Razorlight, Jamie Cullum o KT Tunstall.

Port Eliot Festival del 26 al 29 de julio. ¿Dónde? En la Finca de Port Eliot, St Germans, Cornualles, al suroeste de Inglaterra. Aquí vas a conocer a multitud de chefs, y encontrarás puestos de comida, productos locales y sostenibles, gastronomía internacional y muestras culinarias que dan a conocer al público la rica y diversa cultura gastronómica de Cornualles y del suroeste de Inglaterra.

Con un aliciente añadido, el festival se enmarca en un paraje natural por lo que vamos a poder realizar una escapada inolvidable con actividades al aire libre como nadar en aguas naturales o realizar expediciones para recolectar alimentos por el bosque. Y el plato fuerte del festival este año en cuanto a muestras culinarias se centra, en la centenaria y grandiosa cocina de the Big Kitchen, junto con una clase magistral de repostería a cargo de la estrella de Mujeres desesperadas y Superman, Teri Hatcher. Prepárate para unas jornadas pensadas para foodies.

Foodies Festival, es otra de las citas imprescindibles. ¿Cuándo? Del 3 al 5 de agosto. ¿Dónde? En Inverleith Park, Edimburgo, Escocia. Divertido como pocos porque…a ¿quién no le gusta participar en competiciones de lanzamiento de pasteles de crema, cata de chiles picantes o estiramiento de queso. Actividades peculiares que se pueden disfrutar en este festival itinerante, ya que recorre seis destinos británicos más. Todo lo que un comidista podría desear en un festival, desde talleres de kombucha hasta clases magistrales de prosecco y parmesano, puestos de comida callejera y artesanal y barras especializadas en ginebra y tequila. Además, actuarán grandes bandas como The Hoosiers y Toploader. Imprescindible.

Isle of Wight Garlic Festival. La cita es el 18 y el 19 de agosto ¿Dónde? En Sandown, isla de Wight, al sur de Inglaterra. Prepárate probarás dulce de ajo, como lo oyes. ¿O qué tal unas palomitas o un helado de ajo? La pera.

La isla de Wight, en la costa sur de Inglaterra, es famosa por sus ajos, y hace honor a uno de sus productos estrella con este festival enteramente dedicado a este bulbo. Te enseñarán que el ajo es buenísimo para la salud, y aprenderás varios de sus usos en cocina y cuál es la mejor época para cultivarlo. El encanto de este festival este año crece con un teatro culinario donde se realizarán muestras gastronómicas, además de contar con actuaciones de música en directo, puestos de comida y artesanía, un gran parque de atracciones y actividades infantiles. Ideal para toda la familia.

También en agosto, The Big Festival, del 24 al 26 de agosto ¿Dónde? Alex James Farm, Kingham, Cotswolds, en Inglaterra. Creado por la leyenda del brit pop Alex James, de Blur, y celebrado en su finca de los Cotswolds, The Big Feastival se ha ganado un lugar entre los festivales gastronómicos por excelencia, tanto por su impresionante cartel de chefs estrella, este año con Marco Pierre White, Raymond Blanc, Mark Hix y Pierre Koffman, entre otros; como por las actuaciones musicales.

El queso es uno de los platos fuertes del festival, de hecho su promotor Alex James elabora uno propio. Los amantes de este producto deberán dirigirse al Cheese Hub, un bar de dos pisos en el que podrán ver los quesos artesanales galardonados y disfrutar de una barra de cócteles abierta todo el día. Y como novedad este año van a incorporar un Cheese Bar y un Cheese Truck, para darnos un banquete de tablas de queso británico y sándwiches de queso fundido. Y como el queso, engordar, engorda, después vamos a poder quemar calorías bailando al ritmo de Basement Jaxx, Craig David o Paloma Faith.

De 25 al 27 de agosto, nada mejor que el Great British Food Festival. ¿Dónde? En Bowood House, Wiltshire, al suroeste de Inglaterra. Un paraíso para foodies en el recinto de una fascinante mansión inglesa en el corazón de los Cotswolds. Y no hay lugar más bello. El Great British Food Festival es también un festival itinerante que, en esta ocasión, se va a ubicar en la imponente Bowood House, para combinar el amor por la comida con la pasión por la historia. Habrá charlas, puestos gastronómicos y demostraciones culinarias, y se va a poder participar en extravagantes desafíos británicos como intentar batir el récord de comer una salchicha de 19 metros seguida de una pinta de sidra en menos de seis minutos y seis segundos. Ahí es nada, la diversión está asegurada.

Y ya en septiembre Abergavenny Food Festival, los días15 y16. ¿Dónde? En Abergavenny, al sur de Gales.

En un encantador pueblo turístico medieval, este es uno de los festivales gastronómicos de Gran Bretaña con más solera, de hecho este año celebra sus 20 años, un evento ideal que combina la pasión por la gastronomía con las ganas de aventura. Habrá expediciones gastronómicas y rutas organizadas como parte del festival, por el precioso paisaje galés. Iremos en busca de marisco o de extractos naturales para elaborar ginebra, o bien reservaremos una visita a una de las destilerías o viñedos de los alrededores. La famosa zona de barbacoas de Cooking Over Fire vuelve al histórico castillo del pueblo con Hang Fire BBQ, mientras que el escenario acogerá a leyendas de la cocina galesa como el ganador de una estrella Michelin, chef Gareth Ward de Ynyshir Hall, o a James Sommerin, chef de su restaurante homónimo en Penarth, Cardiff.

