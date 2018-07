7 países ideales para hacer un roadtrip

Hay muchos tipos de viajeros y muchos tipos de viajes. Dependiendo del momento, la compañía y la situación, puede que nos apetezca hacer un tipo de viaje u otro, apostando más por el turismo clásico, por la playa y el relax o por las aventuras. Puede que en esta ocasión hayas pensado en pasar el verano recorriendo un país por sus carreteras, en tu coche o en una caravana, con un gran grupo de amigos, con la familia o incluso en soledad. Si es así, tenemos algo para ti.

Generalmente, todos los países merecen ser visitados en profundidad, ser conocidos verdaderamente, desde sus grandes ciudades a sus pueblos más pequeños. Pero lo cierto es que hay algunos que por sus carreteras o por la belleza de sus paisajes son más recomendables que otros. Nosotros hemos recorrido el planeta entero y hemos rescatado 7 destinos que son perfectos para este tipo de viajes. ¡Aquí los tienes!

Estados Unidos | Wikimedia

Estados Unidos

Era evidente que debíamos empezar por Estados Unidos. No sólo porque allí encontremos la ruta más conocida del mundo, la Ruta 66, sino porque es un país tan grande y con tantos contrastes que es perfecto para hacer un viaje diferente, en el que conocer lugares muy distintos entre sí. Lo malo es que no podrás recorrerlo entero de una sola tacada, lo bueno es que tienes decenas de opciones dentro del mismo.

Noruega | Wikimedia

Noruega

Nos vamos a Europa. En nuestro continente son muchos los países que pueden ser recorridos de arriba a abajo en coche mientras disfrutamos de sus paisajes, de sus pueblos y de sus ciudades. El mejor ejemplo lo encontramos en Noruega, uno de los países más bellos que encontrarás. Existen ya una serie de rutas que han ganado bastante fama, por lo que no tendrás que improvisar. Si viajas en verano, aprovecha y haz algo de senderismo, ¡no te arrepentirás!

Italia | Wikimedia

Italia

¿Quién no ha soñado alguna vez con recorrer la Toscana en coche? Haciendo paradas en todos sus pintorescos pueblos, disfrutando de su ambiente, completamente único, y probando sus platos más típicos. Todo ello con el sol bañando nuestro camino y, por supuesto, con música italiana. Pues eso, no hace falta que añadamos más para comprender que Italia es un país perfecto para un roadtrip, especialmente la ya mencionada Toscana.

Alemania | Wikipedia

Alemania

Las carreteras alemanas son famosas a nivel mundial no sólo por la falta de límite de velocidad, sino por su buen estado. Precisamente por esto, es más que recomendable recorrer el país en coche o caravana. Desde las grandes ciudades a los pueblos, descubrirás un lugar mágico, en el que la naturaleza parece sacada de un cuento. Si no te decides, apuesta por la Selva Negra y no fallarás.

Islandia | Moyan Brenn - Flickr

Islandia

Este destino se ha puesto de moda en los últimos años y lo cierto es que ya estaba tardando. Islandia es uno de los países más espectaculares del planeta, con paisajes que jamás habrías imaginado. Recorrerlo por sus carreteras te permitirá conocer un lugar completamente diferente a todo lo que has visto antes y contemplar imágenes que no creerás que son reales. Aprovecha antes de que masifique.

Rumania | Wikpedia

Rumanía

Quizá te sorprenda encontrar a Rumanía en este ranking, probablemente por la imagen errónea que tenemos del país. Además de ser realmente bello y de contar con pueblos y ciudades de ensueño, el país puede presumir de poseer una de las mejores rutas por carretera de todo el mundo. Hablamos de aquella que sigue la carretera de Transfagarasan, que atraviesa las montañas de Transilvania.

Australia | Wikimedia

Australia

Terminamos esta particular lista con Australia, ese país que siempre aparece en todos los rankings y en todas las recomendaciones. Y es que es tan grande y variado que es perfecto para todo tipo de viajes. Si buscas un roadtrip con aventura, naturaleza, grandes ciudades, playas… No pienses que es imposible, tu lugar es Australia. Eso sí, organízalo todo bien antes, querrás ver tantas cosas que será difícil cuadrarlo.