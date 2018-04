Los mejores festivales de música en Madrid

Sound Isidro

Este festival recibe el nombre del patrón de Madrid, y al igual que la festividad de San Isidro, tiene lugar durante el mes de mayo en las diferentes salas de la capital. Desde el 3 de mayo y hasta el 9 de junio podremos ver a grupos como Futuro Terror, Black Lips, María Arnal o Rufus T. Firefly; en la Joy Eslava, la Sala Sol, la Siroco, y Costello Club, entre muchas otras salas.

Paraíso

Los días 8 y 9 de junio el campus de la Universidad Complutense de Madrid será el anfitrión de este festival de música electrónica. En el recinto habrá tres escenarios, instalaciones artísticas, una zona gaming, y otro gastronómica con propuestas saludables. Grupos como Kiasmos, Black Coffee, Delaporte, el Búho o HVOB se subirán al escenario en esta primera edición de Paraíso, festival en el que arte, naturaleza y música electrónica se entrelazan.

Tomavistas

Una localización un tanto desconocida para muchas personas, pero igualmente bien elegida. Durante los días 25 y 26 de mayo en el parque Enrique Tierno Galván, nos sentiremos como si estuviéramos alejados de la ciudad, en medio de un bosque y ruinas. Podremos disfrutar de la música de Los Planetas, The Jesus and Mary Chain; y bailaremos al son de La Casa Azul.

Noches del Botánico

Este evento que se celebra en el jardín botánico de la Universidad Complutense de Madrid es ya indispensable en la oferta musical del verano en la capital. Desde el 26 de junio y hasta el 29 de julio grandes artistas del panorama internacional como Norah Jones, James Rhodes, David Byrne o Elvis Costello tocarán en las Noches del Botánico. No podemos olvidar los grandes nombres nacionales entre los que se encuentra Serrat, Miguel Poveda o Corizonas.

MADCOOL

Es la tercera edición de este festival que en tan poco tiempo se ha convertido en uno de los más importantes de España. Se celebrará los días 12, 13 y 14 de julio en el recinto ferial de IFEMA. En el cartel podemos leer nombres como Jack Johnson, MGMT, Pearl Jam, Arctic Monkeys, Eels, Franz Ferdinand, y Fleet Foxes entre otros.

Río Babel

El 6 y 7 de julio los amantes de la música “buen royera”, con ritmos alegres y veraniegos, tienen una cita en IFEMA. Las melodías de Crystal Fighters, Bunbury, The Cat Empire, Molotov, Los Caligaris, Bebe etc., serán el aliado perfecto para combatir el calor madrileño. Esta será la segunda edición de Río Babel, la primera arrancó con fuerza, no esperamos menos de esta.

DCODE

Desde 2011 que se celebró su primera edición ha llovido bastante, ya van por la octava. La localización será la de siempre, el universitario campo de rugby de Cantarranas. Hace apenas unas semanas que se ha desvelado el cartel. Este año el elenco lo forman Imagine Dragons, Izal, Bastille, Sidonie, Tha Vaccines, Shinova, Albert Hammond Jr., y Grises entre otros. Es la gran fiesta de la música antes de que llegue el otoño.