Los mejores destinos europeos para esquiar en verano   

Se podría decir que casi todo el mundo esperamos con ansia la llegada del buen tiempo, el sol y, con suerte, vacaciones para poder aprovecharlo. Sin embargo, no todos somos iguales: mientras unos prefieren disfrutar del calor en una playa, otros muchos se inclinan por ir a la montaña. Y no solo eso, sino que quieren ir allí para poder practicar una de sus aficiones como es el esquí. La llegada del verano no significa que haya que esperar un año para volver a esquiar. Es verdad que la inmensa de la mayoría de las pistas quedan cerradas puesto que la nieve que cae en algunos puntos es insignificante. Sin embargo, a continuación os traemos algunos de los mejores sitios en los que poder esquiar durante todo el año:

1. Les Deux Alpes (Francia)

Es uno de los mayores glaciares que hay en Europa, situado a una altura en torno a los 3.200-3.600 metros, encontrándonos así con desniveles que van hasta los 400 metros. Ofrece 100 pistas y 220 kilómetros esquiables, aunque en verano esto se ve reducido, además de unas vistas impresionantes con el Mont Blanc de fondo.

2. Zermatt (Suiza)

Este magnífico destino nos ofrece 13 pistas abiertas, las que suman un total de 21 kilómetros disponibles para esquiar. El Glaciar Paradise es el culpable de que esto sea posible ya que con sus más de 3.800 metros de altura, provoca un desnivel de hasta 1000 metros para que sean disfrutados. Tanto en verano como en invierno no solo podemos practicar este deporte, sino que también podemos deleitarnos con el encanto del propio pueblo, sus vistas y las rutas de senderismo que se organizan.

3. Passo dello Stelvio (Italia)

Algo excepcional de esta estación es que casi únicamente abre en los meses de verano puesto que durante el resto del año los inviernos son muy duros y esto imposibilita la subida a la montaña. Cuenta con 14 pistas, lo que suponen 20 kilómetros de esquí, donde además se puede practicar esquí de fondo y el snowboard.

4. Hintertux (Austria)

Nos encontramos ante una estación situada a pocos kilómetros de Inssbruck, y la cual cuenta con unas pistas que abren prácticamente todos los días del año. En verano suele contar con unos 22 kilómetros esquiables, 22 remontes y un snowpark, alcanzando los 700 metros de desnivel. Debemos decir que este destino está muy solicitado en verano debido a la calidad de la nieve, por lo que es mejor reservar con tiempo ya que es posible que se encuentren con aglomeraciones.

5. Stryn (Noruega)

Se encuentra en el pueblo que da nombre a la estación (Stryn Sommerski) y es la zona más grande de esquí veraniego en el norte de Europa. Sus pistas no se abren hasta el mes de mayo y suelen cerrarse en torno al mes de octubre. Cabe destacar las bonitas vistas que pueden observarse a 1.600 metros de altura, pudiéndose contemplar cascadas, fiordos y valles.