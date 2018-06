Las 10 mejores canciones que hablan de Madrid

Pongamos que hablo de Madrid, Joaquín Sabina

El cantautor de Úbeda es uno de los que más letras le ha dedicado a Madrid. En esta canción describe la ciudad a través de metáforas. Dibuja a sus habitantes y sus calles que cambian con el paso de los años. No falta la alusión al sur “donde nació”. Madrid es una ciudad donde pocas veces se ven las estrellas, no tiene mar y nos pasamos la vida en el metro yendo de un lado a otro. Sabina lo expresa con frases como estas: “Allá donde se cruzan los caminos Donde el mar no se puede concebir”; “Las estrellas se olvidan de salir”; y “La vida un metro a punto de partir”.

El cielo de Madrid, Deluxe

En 2008 el gallego Xoel López bajo el nombre de Deluxe, relataba un paseo nocturno por “las calles vacías”, pues no consigue conciliar el sueño y “sale buscando lo que le falta en el cielo de Madrid”. Menciona las frías noches de la capital, los bares que permanecen abiertos hasta que sale el sol, los vagabundos que duermen en cajas de cartón… El gallego también hace referencia a todas las veces que ha pensado en irse de Madrid, pero siempre vuelve, o no llega a irse del todo.

Madrid, Pereza

Seguramente la canción que compusieron los primos Raúl y Leiva en 2005 sea una de las más emblemáticas. Esta canción es un auténtico recorrido por las calles de la capital “yo te espero en Casa paco, […] Noches en Siroco, terracita Antón de Antón Martín, y ese bar de tirso que te gusta tanto a ti. Por la espina dorsal de la Gran Vía, derrapa una sirena de la policía”. Además, es también toda una declaración de amor “Y qué gusto da estar enamorado, y pasear contigo del brazo. Traigo rosas rojas para ti, eres mi rincón favorito de Madrid”.

Una, dos y tres, Patxi Andión

Controvertido cantautor de los 70, madrileño de nacimiento y vasco de origen. Compuso esta canción en 1985, que comienza “Una dos y tres, Una dos y tres, lo que usted no quiera pa mi calle es. Una dos y tres, Una dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es”. Esta vez el tema no es la belleza de la ciudad, sino la realidad del Rastro en los 80, donde se vendían objetos, en su mayoría robados. Los vendedores eran unos busca-vidas, trataban de engañar al cliente con la finalidad de sacar dinero para poder comer. “Le vendemos barato, con el precio en inglés. Somos todo lo honrados, que usted quiera creer. Se revenden conciencias, recompramos la piel, nos vendemos de cara, le compramos a usted.”

Madrid, Xoel López

Es la canción más reciente de esta selección, el gallego vuelve a dedicarle unos acordes a “Madrid de todas las suertes”, hace referencia a todo el tiempo que el cantautor ha pasado en la capital, sin tener muy claro qué le retenía. “No sé, si me abrazaste o me engulliste. Pero entonces ya era preso de tus calles. […] Tal vez fue por tu lluvia ausente quizás tu noche encendida”. Xoel López es natural de La Coruña, en una de sus estrofas menciona su salida de Madrid “pero crucé el Puente de los Franceses y ya jamás regresaría.”, a través de dicho puente se coge la carretera de La Coruña (A-6).

Yo me bajo en Atocha, Joaquín Sabina

Es otro de los himnos de Sabina a la ciudad de Madrid, con su letra alaba la diversidad y pluralidad de la capital en todos sus aspectos. Hace un recorrido de norte a sur, y de este a oeste mencionando todos los lugares emblemáticos de la ciudad. “Con su rap y su chotis, con su okupa y su skin, aunque muera el verano y tenga prisa el invierno, la primavera sabe que la espero en Madrid […]Pasarela "Cibeles", cárcel de Yeserí¬as, Puente de los Franceses, tascas de Chamberí¬”. Por supuesto, no podía faltar su querido Atleti “Con su otoño Velázquez, con su Torre Picasso, su Atleti, su Borbón”.

La Palma, McEnroe

Esta canción con melodías post rock lleva la firma de esta banda del País Vasco. Se centra en la famosa calle de La Palma situada en el barrio de Malasaña, testigo de infinitas aventuras nocturnas y pernoctas que pasean sus calles hasta el amanecer. “Caminando junto a ti, amanecía ya en Madrid por la calle La Palma.” La voz de Ricardo Lezón, nos lleva a una especie de trance en el que podremos vernos paseando esta calle hasta el final. “Un momento nada más te reflejaste en el cristal de una tienda cerrada.”

En las calles de Madrid, Loquillo y los trogloditas

El canalla barcelonés cantaba esta canción por primera vez en 1984, cuando Madrid resurgía y tenía lugar la Movida Madrileña. “Madrid... Sólo hay un secreto que me lleva hasta aquí. Que ha muerto el silencio en las calles de Madrid.” Una nueva escena artística surgía y creó su propia cultura, Loquillo habla de ello en esta canción, siempre con su estilo único e inconfundible. “Cuando los gamberros tienen acceso a un poder, y cuando los dandis muestran su desfachatez. Cuando sus mujeres se han negado a crecer. Cuando la locura ha vencido a la vejez.”

A la sombra de un león, Ana Belén

Sabina le regaló a Ana Belén esta canción para que la cantara y publicase. Esta letra narra la historia del interno número 16 del psiquiátrico de Ciempozuelos que consigue escabullirse vestido de enfermero, y llega a Madrid a ver a su querida Cibeles. “Descubrieron que faltaba el enfermo 16, Tal vez Disfrazado de enfermero. Se escapó de Ciempozuelos, con su capirote de papel. A su estatua preferida”. Aunque la diosa Cibeles es la protagonista de esta canción, también menciona otros lugares emblemáticos de la capital como el Banco Central, el Corte Inglés, o la famosa administración de loterías Doña Manolita.

Vuelvo a Madrid, Ismael Serrano

Ismael Serrano es uno de los cantautores de la nueva generación de cantautores que surgió en la década de los 90. En este tema canta su regreso a casa, su regreso a Madrid, con la emoción de ver desde el aire la ciudad, y la impaciencia de poner los pies en tierra. “Desde lo alto distingo, entre un mar de luciérnagas, mi pequeño barrio. […] Lavapiés nos recibe, fruta de narguile, explosión de color.” Al igual que para otros artistas, para Serrano, Madrid es el punto de partida y de retorno, regresando siempre con una sonrisa. “Soy afortunado. Yo siempre vuelvo a Madrid. […] Ciudad de mis noches, del viento del pueblo, de la resistencia, del "no pasarán".”