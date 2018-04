Lugares a menos de una hora de Londres que no te puedes perder

Vamos a tratar de aprovechar al máximo nuestro viaje disfrutando de algunos sitios y de algunas actividades que se pueden ver y hacer en los alrededores de la City, algunos a menos de 1 hora del centro de Londres.

Un retiro real

El castillo de Windsor residencia oficial de fin de semana de la reina Isabel II de Inglaterra, está muy cerca, y además muy printo, se va a convertir en el centro de atención mundial. Y es que será el lugar de celebración de la boda del príncipe Harry y Meghan Markle el próximo mes de mayo. Podremos visitar el castillo, que data del siglo XI, y sus terrenos. Te encantará ver las lujosas dependencias oficiales y semioficiales, restauradas con mimo tras un incendio que sucedió en 1992. Llegar es fácil ya que Windsor está a tan solo 40 minutos en tren desde la estación Paddington en Londres. Una vez allí, la estación de llegada,Windsor & Eton Central está a cinco minutos a pie de la entrada del castillo.

Paraíso urbano

El Real Jardín Botánico de Kew, imprescindible en primavera. A tan solo media hora al suroeste del centro de Londres, en la línea de metro District, sentido Richmond, este lugar es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y es el jardín más grande de Londres. Un sorprendente oasis y un paraíso con atractivos como la emblemática Casa de la Palmera, el palacio de Kew, donde el rey Jorge se refugió durante sus «arrebatos de locura», la Treetop walkaway, una senda a 18 metros de altura que transcurre entre las copas de los árboles, y una colección de árboles que abarca cerca de 14.000 especies diferentes. No te lo puedes perder.

Treetop walkaway | Real Jardín Botánico de Kew

El agua milagrosa

Un corto paseo en tren desde London's Charing Cross nos llevará hasta Royal Tunbridge Wells un balneario de Kent que se hizo famoso hace ya 400 años cuando se descubrieron las aguas termales de Chalybeate Spring, ricas en hierro. Allí acudieron en masa miles en busca de la cura milagrosa para diferentes males, desde problemas de infertilidad hasta de resacas. Hoy, puedes disfrutar de las aguas medicinales. Y como curiosidad tienes que saber que en verano, el agua se sirve en un tradicional porrón de la época georgiana.

Una escapada mágica

Si hay un personaje del que miles son auténticos fans, ese es sin duda Harry Potter, el famoso mago protagonista de la saga de la escritora Y por qué no acercarnos a conocer su mundo de magia y fantasía. Nada mejor para peques, y no tan peques, que un tour por los estudios Warner Bros.

Cuando finalizó el rodaje de la última película de Harry Potter, los estudios de grabación conservaron un sinfín de tesoros y objetos, y en 2016, abrieron sus puertas al público con los sets de rodaje tal y cómo se ven en las películas. Así, el Studio Tour London, The Making of Harry Potter, se ha convertido en un must para miles de fans. Este es un recorrido entre dos hangares en los que podrás ver decorados y trajes originales, caminar por Diagon Alley, visitar el despacho de Dumbledore, admirar el Hogwarts Express original o posar en el andén nueve y tres cuartos. Hay mucho más, y merece la pena descubrirlo. Solo tienes que coger un tren en la estación de London Euston hasta Watford Junction y después un autobús de enlace. En 40 minutos estarás llamando a la puerta de Hogwarts.

Studio Tour London, The Making of Harry Potter | Estudios Warner Bros

Un hogar con mucha historia

Si cogemos el tren rápido desde Kings Cross llegaremos a Hatfield House en Hertfordshire, en tan solo 20 minutos. El edificio principal, el Old Palace, data de 1485 y perteneció a Enrique VIII, siendo también la casa donde se crió la reina Isabel I de Inglaterra; y Hatfield House es de la época jacobina y fue construida en 1611. Desde el 31 de marzo se puede visitar incluido el lugar en el Isabel I descubrió que iba a convertirse en reina de Inglaterra.

Hatfield House | Hatfield House

Estos son solo algunos lugares y actividades, pero también a una hora de Londres puedes visitar el parque de aventuras al aire libre Go Ape, para los que quieren una sesión de adrenalina entre cuerdas colgantes, tirolinas y safaris en Segway. O puedes también disfrutar de una tarde de té en una casa señorial como Strawberry Hill House, Capel Manor Gardens o Hughenden Manor.

Richmond Park | Richmond Park. Foto: Anne-Marie Walker.

Y visitar Richmond Park es visitar el mayor de los parques reales. Permanece casi intacto desde el siglo XVI, cuando el rey Carlos I lo transformó en una reserva natural y santuario para ciervos. Si viajas en familia este es un lugar mágico. Aunque también les gustará, y mucho Legoland un pequeño mundo de ciudades y lugares emblemáticos construido con piezas de Lego donde disfrutar de lo lindo.

También te puede interesar

Impresionantes paseos por el Londres más desconocido

Un universo de canales bajo la City