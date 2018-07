Los mejores lugares para practicar surf, paddle-surf o buceo en la costa vasco-francesa

Os invitamos a descubrir algunos lugares de este rincón de Francia donde poder practicar Paddle surf, surf o buceo y disfrutar de las aguas del Golfo de Vizcaya o Golfo de Gascuña, Golf de Gascogne.

Hendaya

Entre la Bahía de Txingudi y el mar, se encuentra Hendaya, una exclusiva localidad muy cerca de la frontera española, en un entorno privilegiado que esconde una auténtica jota, la playa de Ondarraitz. Una playa urbana de arena fina y dorada en suave pendiente, que es además uno de los arenales más seguros de Nueva Aquitania. Con sus 3,5 kilómetros de largo y 100 metros de ancho, esta playa está considerada como la sexta playa más bonita de Francia. Segura, preciosa y perfecta para aprender e iniciarse en el surf a cualquier edad.

Además, Hendaya cuenta con un centro de buceo llamado Planet Ocean que ofrece inmersiones con encuentros inesperados. Un oasis de vida marina única para especies acuáticas locales.

No es raro ver un desprendimiento rocoso, una cueva o una grieta, coloridos lábridos, pepinos de mar y estrellas, además de algún pez león, doncellas, pulpos, sepias, varias clases de rayas y pequeños nudibranquios.

Algunos días, se puede incluso bucear junto a peces luna o hermosos tiburones gato. Si te gusta bucear aquí tienes un paraíso, un ecosistema excepcional por descubrir.

Más información: Hendaya

A 13 kilómetros de Hendaya, entre el océano y la montaña, San Juan de Luz es uno de esos pueblos con encanto que no puedes dejar de visitar. Un pueblo que fue durante el siglo XVII base de los corsarios vascos, y que se ha convertido en un destino turístico de primer nivel. En una tranquila bahía con forma de media luna y con una espectacular playa de fina arena, aquí se pueden pasar unas vacaciones de ensueño.

Y una de las atracciones principales de esta ciudad es su hermosa playa conocida como “la grande plage” o playa grande, protegida de las olas por tres enormes diques, gracias a lo que es el lugar perfecto para practicar el “Stand-up Paddle” por la ausencia de oleaje.

Pero hay algo más, porque esta playa vasco-francesa, nos reserva más de una sorpresa, y es que hay magnificas playas cercanas en las que practicar el deporte rey: el surf.

Erromardie, Mayarco, Lafiténia, Cénitz o Les Alcyons son solo algunas de las playas que te proponemos descubrir este verano. Eso sí, no son aptas para principiantes. Necesitas tener un buen nivel de surf para coger estas olas. Además, estas playas en los alrededores de San Juan de Luz son perfectas, no solo para el surf, sino también para practicar toda clase de deportes acuáticos, como el longboard o el tándem.

Pero de todas las playas que ofrece la costa vasco-francesa quizás la más conocida sea la de Lafiténia, con una orilla recta de 100 metros muy parecida a la famosa “Bells Beach” australiana. Un lugar en el que se celebran competiciones de surf de prestigio internacional.

Si eres un experto en la práctica del surf, es mucho mejor viajar un poquito más al sur, hasta la localidad de Urrugne, el lugar en el que te encontrarás con la famosa ola Belharra, una ola de 10 metros muy poco común que ha sido surfeada menos de 20 veces en 12 años y una de las olas más grandes de Europa. No hace falta decir que gracias a esta ola, son muchos los deportistas de la élite mundial de este deporte que se han acercado hasta aquí. Más información: San Juan de Luz

Seguro que después de contarte todo esto ya te has animado a viajar hasta allí para descubrir esta costa, la costa vasco francesa, donde además de disfrutar de tu deporte favorito, vas a poder pasar unos días de vacaciones relajados en el ambiente más cool. Y no hay que desplazarse hasta muy lejos para vivir y sentir el way of life de la zona. Un way of life que se ha hecho famoso en el mundo entero.

