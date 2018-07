El Perú más asombroso y desconocido

Te proponemos un viaje, un viaje para conocer todos aquellos lugares de Perú de los que seguro que ni tan siquiera has oído hablar. Lima, la capital, la impresionante ciudadela Machu Picchu o la impactante Cusco, son siempre los destinos más solicitados en el país. Y desde luego son un must. Pero Perú, es un paraíso que hay que descubrir. Paraíso para los amantes de la naturaleza, para los aprendices de Indiana Jones, por el legado arqueológico que esconde: y también es un paraíso para los amantes del mar, el sol, y los deportes acuáticos, como el surf, no en vano, en algunas de sus playas encontrarás las mejores olas del mundo.

Tanto si ya conoces Perú, como si ya has estado en el país, este va a ser un viaje de aventura por el Perú menos conocido.

La Ruta de la Niebla

“Conservamos por Naturaleza”, es una iniciativa de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental que ha publicado una serie de relatos donde cuentan las historias de pioneros que protegían diferentes áreas del país sin ayuda ni apoyo. Entre ellas en plena selva alta del Amazonas, la Ruta de la Niebla. Una ruta que se ha convertido en una opción perfecta para observar aves en un ambiente mágico.

La Ruta de la Niebla se puede realizar en cualquier época del año, y es ideal para los que buscan tranquilidad y para aquellos que disfrutan observando la flora y la fauna. Algo que en esta zona es mágico, ya que es esta repleta de bosques de neblina.

Otras rutas recomendadas por esta asociación son la Ruta del Desierto, entre Nasca y Arequipa; o la Ruta a Huayhuash, uno de los trekkings más bellos del planeta.

La Ruta de la Niebla | Conservamos por Naturaleza

Choquequirao

Si no conoces Choquequirao, te sorprenderá. Esta ciudadela inca ubicada en la provincia de La Convención, en Cusco, forma parte del parque arqueológico del mismo nombre en el que podrás ver unas impresionantes terrazas, plataformas, plazas ceremoniales, templos, depósitos, canales conectados por largas escaleras y una red de caminos.

En sus alrededores también hay una enorme variedad de flora y fauna, de hecho esta zona es un Área de Conservación Regional del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado. Llegar a Choquequirao es toda una aventura ya que solo se puede acceder a pie. Y otra cosa más, deberás estar en buena forma física ya que hay algunos tramos de trekking exigente y poco conocido. Otra opción es llegar a lomos de un caballo.

Choquequirao | Turismo de Perú

Chavín de Huántar

Construida en las faldas de la Cordillera de los Andes, donde se unen los ríos Mosna y Huacheqsa, se ubica el Complejo Chavín de Huántar, uno de los santuarios más importantes de la época pre inca, perteneciente a la cultura Chavín. Esta maravilla arquitectónica fue uno de los principales oráculos del Perú antiguo y hasta allí iban miles de personas para recibir respuestas de sus divinidades y dejar ofrendas a los dioses. Su deidad suprema fue representada en el Lanzón, un monolito esculpido en piedra y en forma de una punta de lanza de casi 4 metros de alto. Chavén de Huántar, es un lugar fascinantes y un lugar conocido por muy pocos y que te sorprenderá.

Chavín de Huántar | Turismo de Perú

Máncora, el Pacífico peruano

Los surfistas tienen su paraíso en Máncora, una de las mejores playas de Perú para practicar este deporte. Sus enormes olas son famosas y el clima, tropical y seco durante todo el año, hacen que sea un destino a tener en cuenta.

La poca profundidad y sus aguas cristalinas hacen que sea también un buen lugar para practicar la pesca submarina. Sin duda, si no conoces Máncora te enamorará por sus paisajes.

Las Pocitas, al sur, una playa rodeada de palmeras y de ambiente tranquilo, es un destino perfecto en Perú para desconectar y disfrutar unos días de deporte, sol y playa. Algo más alejada del pueblo cuenta con pequeñas pozas que se forman en las rocas de la orilla con los cambios de mareas. Son muchos los que dicen que “Pocitas” es la playa más hermosa de todo el Perú.

Las Pocitas | Viva Máncora

Kuélap

En la cima de los andes amazónicos de Perú se encuentra el imponente Complejo Arqueológico Kuélap, perteneciente a la cultura pre inca Chachapoyas.

Esta selva montañosa situada en el Amazonas sirvió como defensa contra algunos rebeldes étnicos por su ubicación y su estructura. Las montañas rodeadas de una exuberante vegetación, muestran desde lejos la muralla de piedra de 20 metros de altura que protege la ciudad. Además, el año pasado se inauguró en Kuélap el primer sistema de telecabinas del país que facilita la entrada al sitio arqueológico. Imprescindible para los más aventureros.

Kuélap | Turismo de Perú

Más información: Turismo de Perú

También te puede interesar

En barco por las Galápagos 'pobres'

Las olas izquierdas perfectas más largas del mundo