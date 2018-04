El mundo real de Peter Rabbit

Peter Rabbit no es solo en una de las películas familiares más taquilleras del año, también es una de las películas más divertidas del año.Con actores reales famosos, y algunas de las voces de actores más populares y conocidos para los personajes de ficción, Peter Rabbit, ha sido todo un éxito en todas partes del mundo. Si todavía no la has visto, te recomendamos que los hagas, especialmente con los más pequeños de la casa, porque las risas están aseguradas.

La mayoría de las escenas se han rodado en Australia, a excepción de algunas que se han realizado en localizaciones adicionales en las ciudades de Ambleside y Windermere en el Lake District en Cumbria, al noroeste de Inglaterra, lugar de origen de la famosa escritora británica autora de esta historia, en una zona que recientemente ha sido declarado de Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Beatrix Potter es, además de la creadora de Peter Rabbit y de otros famosos personajes animales, una famosa escritora, ilustradora, fabulista de literatura infantil​ y naturalista británica que dejó 14 fincas y 1.600 hectáreas de terreno a la fundación National Trust de lugares de interés histórico o de belleza natural, en su querido distrito de los Lagos.

Hill Top | National Trust

Hoy, podemos seguir la ruta de Beatrix Potter y conocer su casa, la propiedad de Hill Top, o visitar la Beatrix Potter Gallery, en Hawkshead, ubicada en un edificio del siglo XVII que en su día fue el despacho de su marido.

Hill Top House fue el hogar de Beatrix en los Lakes. Y si decides visitarlo encontrarás mucha similitud entre el paisaje y las ilustraciones de los cuentos de Potter, no en vano este lugar, y su belleza, fueron su fuente de inspiración. No es difícil imaginar al travieso Peter Rabbit colándose en el jardín o al pequeño Tom Kitten correteando por cualquier rincón de este propiedad.

Tras heredar la finca de Potter en 1945, el National Trust la ha mantenido exactamente como la dejó y es hoy una atracción turística de primer orden.

Beatrix Potter Gallery. Hawkshead. | National Trust

Podrás encontrarte con el resto de sus personajes favoritos en el pueblo de Sawrey o en el cercano Hawkshead, donde la Galería Beatrix Potter acoge una colección itinerante de sus dibujos y de sus notas escritas a mano.

Descubrirás muchas cosas de la verdadera Potter, más allá de sus libros y de sus creaciones, y verás como pensaba acerca del futuro y sus inquietudes, inquietudes que nos son muy familiares hoy en día.

Castillo Wray | National Trust

En la zona también puedes visitar el castillo Wray, donde Beatrix Potter pasaba sus vacaciones en la infancia.

Pero ahora viene lo mejor. Si quieres sorprender a los peques, no dejes de pasar una jornada en The World of Beatrix Potter en el centro de Bowness-in-Windermere. Un parque temático donde podrán conocer a Peter Rabbit y a sus amigos con recreaciones de los cuentos de la famosa escritora, exposiciones, y donde disfrutarán en jardines con personajes de sus libros. El parque de Beatrix Potter es una cautivadora mirada hacia la vida y la obra de la autora.

The World of Beatrix Potter | The World of Beatrix Potter

Beatrix Potter es sinónimo del Lake District, porque fue su hogar , y su inspiración por la belleza natural y la abundante vida salvaje, algo que plasmó en muchas de sus creaciones literarias. Más información: National Trust

Y si quieres acercarte a ella sin viajar hasta los Lagos, en Londres, el Museo V&A, alberga la mayor colección del mundo de dibujos, manuscritos literarios y cartas de Potter.

