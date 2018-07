Disfruta de los mejores cines de verano en Madrid

Cibeles de Cine

En lo últimos años el Palacio de Cibeles se ha convertido en un espacio indispensable para la vida cultural de la Corte y Villa de Madrid. Hasta el 7 de septiembre podremos disfrutar del visionado de los mejores títulos cinematográficos en su versión original. Su programación cuenta con clásicos de cine, cintas independientes, de culto… Las sesiones comienzan a las 22h, y también hay dj’s que nos amenizarán la espera, además de foodtrucks y barras de bar con la cerveza más fresquita.

Fescinal | Fescinal Madrid

Fescinal 2018

Un año más el Festival de Cine al Aire Libre se suma al compendio de salas de cine bajo las estrellas. Cuenta con dos pantallas diferentes, en una proyectan las películas en versión original, y en la otra, dobladas. Su cartelera está repleta de títulos que se han estrenado recientemente en las grandes pantallas, como La isla de los perros de Wes Anderson, la galardonada Tres anuncios a las afueras, o Coco, que es una de las últimas producciones de Disney. Se celebra en el Parque de la bombilla, está cerca de Príncipe Pío. Es un entorno envidiable, nada más entrar uno se olvida de que está en la bulliciosa capital.

La Casa Encendida | Pinterest

La Terraza Magnética en la Casa Encendida

Nuestra querida Casa encendida no podía faltar a la cita de verano, pues no se pierde ningún sarao de la vida en la capital. La Terraza Magnética, apuesta por ciclos de cine temáticos, este año se inspiran en la figura del cineasta estadounidense Gus Van Sant. La entrada cuesta solo 3 euros, y tendremos un buen plan asegurado para nuestras noches de verano. Además, en la Terraza Magnética, los domingos organizan conciertos de música electrónica, que nos harán vibrar en este oasis en pleno centro de Madrid.

Cineplaza | Matadero

Cineplaza en Matadero

Este año se une Matadero Madrid poniendo su espléndida plaza a disposición del cine. A partir del 2 de agosto podremos ver películas que han obtenido un gran éxito internacional en festivales como el de Rotterdam, Tribeca o San Sebastián, pero no han tenido un estreno comercial en los cines españoles. La Plaza es uno de los espacios culturales más transitados de la capital. Entre los títulos que se proyectarán están Once Upon a Time in November, Me and el Che, Son of Sofía, o The Last Painting, entre otros.

Centro Cultural Conde Duque | Ticketes

Centro Cultural Conde Duque

Este año ha abierto sus puertas un poco más tarde que de costumbre, este enclave cercano a Plaza de España, el 20 de julio, y clausurará el 9 de septiembre. Durante ese tiempo el Centro Cultural Conde Duque proyectará clásicos del cine, musicales, documentales y alguno de los últimos estrenos. En el recinto también habrá foodtrucks para que no pasemos hambre, y una barra de bar para saciar nuestra sed.

Museo Reina Sofía | Museo Reina Sofía

Museo Reina Sofía

El museo situado entre Ronda de Valencia y Atocha este año ha organizado un ciclo cinematográfico bautizado como “Lavapiés, Lavapiés, quién te ha visto y quién te ve”. Durante los fines de semana del 14 de julio al 15 de agosto, se reproducirán cintas de cine histórico rodado en Lavapiés, y sobre el imaginario colectivo que moldea sus comunidades. Es de entrada libre hasta completar aforo. Este verano podremos conocer muy a fondo este castizo barrio tan popularizado en los últimos años.