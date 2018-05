6 destinos poco convencionales que todo el mundo debería visitar

‏Es lógico que todos apostemos por esos destinos que nos recomiendan nuestros conocidos. Ciudades conocidas a nivel mundial, playas paradisiacas, países con los que siempre hemos soñado… Al fin y al cabo, los lugares más visitados suelen repetirse cada año. Sin embargo, lo que nunca deberíamos hacer es cerrar nuestras miras, hacer pequeño nuestro mundo y dejar de lado un gran número de destinos, algunos porque directamente no se habla de ellos y otros porque están rodeados de falsos mitos y de prejuicios.

‏Si hay algo de lo que deberían presumir todos los amantes de los viajes es de no conocer límites, de pisar lugares que pocos se han atrevido a pisar y de contemplar maravillas únicas que aún no han sido explotadas por el turismo masivo. Nosotros queremos que tú seas de este tipo de viajeros, que puedas disfrutar de mucho más, que tu mapa mundi particular crezca, razón por la cual te proponemos 6 destinos poco convencionales que merece la pena visitar.

Destinos impredibles | Wikimedia

Irán

‏Sorprende escuchar Irán como un destino turístico recomendable. La enorme polémica que siempre ha habido en torno al país ha generado que no tenga muy buena imagen. Lejos de ello, estamos hablando de uno de los lugares más bellos de nuestro planeta, en el que además se está fomentando cada vez más el turismo, razón por la cual hay bastantes facilidades para visitarlo. Además, es un destino seguro y en el que las gentes se ofrecerán en todo momento a hacer de tu estancia una maravilla. En cuanto a lugares que ver, no te faltarán, ni mucho menos. Sus mezquitas, sus ruinas y sus ciudades te atraparán por completo.

Destinos impredibles | Wikimedia

Turkmenistán

‏Es posible que haya mucha gente que ni siquiera haya oído hablar de este país, pero Turkmenistán es una maravilla dentro de nuestro planeta. Situado en Asia central, limita con países como el anteriormente mencionado Irán, Kazajistán o Uzbekistán. Como parada importante dentro de la Ruta de la Seda, hay quien ya se ha atrevido a visitarlo, pero aún no son muchos. Sin embargo, tanto a nivel de monumentos como a nivel de naturaleza, estamos hablando de un país muy rico, en el que nos descubriremos a nosotros mismos. Uno de los grandes atractivos es el Pozo de Darvaza, una puerta al infierno.

Destinos imperdibles | Wikimedia

Bután

‏Bután, en plena cordillera del Himalaya, ha sido un lugar verdaderamente cerrado durante mucho tiempo, razón por la cual no ha alcanzado la fama que merece. Considerado como el país más feliz del mundo, esta maravilla es un remanso de paz, un haz de luz, un lugar en los que los colores, las sonrisas y los paisajes abrumadores son protagonistas. Nepal es siempre un destino muy recomendable, pero si buscas algo diferente, algo que aún no haya sido explotado por el turismo en masa, Bután es tu destino perfecto.

Destinos impredibles | Wikimedia

‏Bolivia

‏Estamos acostumbrados a que cuando nuestros conocidos deciden viajar a América del Sur opten por destinos como Brasil o Argentina. Sin embargo, este continente es enormemente amplio y posee muchísimas opciones que nunca deberíamos dejar de barajar. Un claro ejemplo lo encontramos en Bolivia. Con ciudades realmente bellas, como su capital, La Paz, este país destaca sobre todo por su naturaleza, en la que podemos encontrar verdaderos milagros como el Salar de Uyuni, en el que confundirás el cielo con la tierra. El lago Titicaca, la Laguna Colorada… Se nos ocurren muchos rincones que te enamorarán en este increíble país.

Destinos impredibles | Wikimedia

‏Vanuatu

‏Como ocurría con Turkmenistán, es posible que nunca antes hubieras oído hablar de Vanuatu. Este país insular se encuentra bastante cerca de Nueva Guinea y es uno de esos rincones del planeta en los que tendremos la oportunidad de contemplar la naturaleza en su estado salvaje, así como a las tribus que la habitan sin haber sido ‘contaminadas’ por la cultura occidental. Como imaginarás por lo que hemos dicho, la naturaleza, sus volcanes y sus gentes son los principales atractivos de este país tan increíble y tan diferente.

Destinos imperdibles | Wikimedia

‏Moldavia

‏¿Moldavia como destino turístico? Inmejorable. Es uno de esos rincones de Europa que ha pasado desapercibido durante mucho tiempo y que, sin embargo, podría ser considerado como el mismísimo paraíso. Además de albergar algunas de las iglesias más bellas del continente, también nos regala paisajes que parecen sacados de una postal de cuento o de una obra de arte. Aunque volar allí no es demasiado económico, sí que podemos organizar unas vacaciones con un presupuesto relativamente bajo y visitar el país completo, contemplando los muchos contrastes entre una zona y otra.