Los destinos europeos más baratos para visitar este verano

Los seres humanos somos… Especiales. Podemos pasar todo un año pensando en nuestras vacaciones soñadas, investigando acerca de este destino o de aquel, mirando vuelos y hoteles, pero que el tiempo se nos acabe echando encima. No falla, parece que hasta que no sentimos que nos pilla el toro, hasta que no estamos viendo cerca los meses de verano, no nos decidimos a reservar nuestras vacaciones. Y, generalmente, cuando nos decidimos a reservar nuestras vacaciones… ¡Los precios están por las nubes!

Sabemos que, para no faltar a las costumbres, es muy posible que esto te vuelva a ocurrir este año. Precisamente por eso, hemos investigado y hemos recorrido Europa de arriba a abajo, buscando esos destinos que durante los próximos meses estarán más baratos, para que no sufras y prepares unas vacaciones a tu altura. Las vacaciones que mereces.

Este 2018 tiene que ser un año de apuestas, un año de viajes diferentes, así que olvídate de todo lo vivido antes y quédate con tu favorito. Y si no puedes elegir… ¡Siempre puedes probar con varios!

Nantes | Destinos baratos

Nantes (Francia)

Francia no es un país excesivamente barato para ir de vacaciones, especialmente algunas zonas, pero eso no significa que no existan destinos asequibles dentro de él. Un ejemplo de ello lo encontramos en Nantes, una bellísima ciudad que bien puede ser tu lugar ideal para una escapada de verano. Además de ser acogedora y encantadora, tiene el mar relativamente cerca, por lo que podrás visitarlo si es lo que buscas.

Naxos | Destinos baratos

Naxos (Grecia)

Las islas griegas se han convertido desde hace unos años en uno de los destinos más populares de Europa durante los meses de verano. Por eso, algunas como por ejemplo Mykonos presentan unos precios desorbitados. Si tu sueño es viajar a uno de estos lugares paradisíacos, de aguas azules y casas blancas, pero no quieres que tu bolsillo se resista demasiado, apuesta por Naxos, una e las menos concurridas.

Praga | Destinos baratos

Praga (República Checa)

Un clásico en cualquier época del año. La capital de República Checa es, sin duda alguna, una de las ciudades más bonitas de Europa y también una de las que más historia tiene. Probablemente por la enorme cantidad de turistas que viajan hasta allí cada año, el número de vuelos no deja de crecer, por lo que no es difícil toparse con uno asequible. Además, el alojamiento y los gastos del viaje serán mucho más baratos que en otras capitales europeas.

Bucarest | Destinos baratos

Bucarest (Rumanía)

Pero si tenemos que hablar de una capital barata, no podemos olvidarnos de Bucarest. Aunque la principal ciudad de Rumanía se ve en un solo día, si buscas unas vacaciones de verano en el país de Drácula, además de poder visitar su castillo, te recomendamos que te desplaces hasta la zona de Costanza, de Mamaia Beach, una especie de Ibiza a la rumana. Hasta allí viajan incluso actores mundialmente conocidos. Un paraíso escondido en Europa.

Tirana | Destinos baratos

Tirana (Albania)

Otro de esos rincones de Europa que pocos conocen y que, por tanto, muchos se están perdiendo es Albania. Su capital, Tirana, te hipnotizará, pero lo que verdaderamente convierte a este país en uno de los mejores destinos para el verano son sus playas paradisiacas, que jamás imaginarías que están en nuestro continente. El hecho de que aún no sean demasiadas conocidas las convierte en un destino bastante asequible.

Nápoles | Destinos baratos

Nápoles (Italia)

Pero tampoco podemos olvidarnos de esos países que llevan años siendo destinos típicos de nuestros veranos. Italia es uno de ellos y, aunque muchas de sus ciudades presentan precios desorbitados durante esos meses, siguen existiendo en ella lugares asequibles que merece la pena visitar. Uno de los más recomendables para este 2018 es, sin duda, Nápoles. Auténtico, pintoresco y bello como pocos.

Dubrovnik | Destinos baratos

Dubrovnik (Croacia)

Por último, y no por ello menos importante, nos encontramos con Dubrovnik, ciudad croata que cada vez gana más fama a nivel internacional. De hecho, ha pasado a ser considerado como uno de los destinos más recomendables de Europa para unas vacaciones de verano. Que no te asusten los precios de los vuelos, el alojamiento y el resto de gastos del viaje supondrán una partida muy pequeña dentro de tu presupuesto.