4 consejos para visitar Valencia en Fallas de la manera más barata

Las Fallas son unas fiestas que cuentan con una gran tradición en la maravillosa ciudad de Valencia. De manera oficial comienzan el último domingo de febrero pero, el punto fuerte, tiene lugar entre el 15 y el 19 de marzo. Tal es la expectación que genera que se ha convertido en todo un referente turístico y más aún después de convertirse en fiesta de Interés Turístico Internacional.

Quien visita Valencia en Fallas vuelve a hacerlo una y otra vez. Si aún no has podido visitar esta ciudad en esta época tan sumamente especial, ahora ya no tienes excusa para no hacerlo. Aquí encontrarás una serie de claves para que tu viaje a la capital de la Comunidad Valenciana sea lo más económica posible.

Acertar con la forma de viaje

Si tu decisión es más que meditada, puedes considerar muchas opciones ya que con cierto margen de tiempo puedes encontrar grandes ofertas. En cambio, si tu elección ha sido con poco de antelación la opción es clara: Coche compartido o, en su caso, viajar en autobús. Al ser época de Fallas existen descuentos como los que ofrece Avanzabus para que puedas acudir, de una forma más barata, a Valencia.

Fallas | Valencia

Elegir un buen lugar para descansar

Si quieres viajar de una manera económica, hay que desechar la idea del hotel convencional. ¡No está permitido en nuestro presupuesto! Lo mejor es optar por hostales o, en su caso, lugares donde compartas habitación con varias personas. Suelen ser las opciones de residencia más económicas. ¡Que no te de miedo a probar! Al fin y al cabo, probablemente pases más tiempo por las calles de Valencia que en ese lugar. Tampoco debemos descartar los apartamentos, por supuesto. Estamos ante unas fiestas muy concurridas y hay que tener en cuenta hasta la más mínima oportunidad.

Organizar las comidas

La mejor forma de comer bien y barato es acudir a establecimientos que cuentan con platos y menús que pueden ajustarse a nuestro presupuesto. Hay que alejarse de los lugares que ofrecen unos precios desorbitados y acercarse a aquellos que nos hagan sentir como en casa. Ir con bajo presupuesto no nos impide disfrutar de una buena paella al mejor precio.

Tener claro cómo moverte por Valencia

Las mejores opciones para moverte por la capital de la Comunidad Valenciana es, sin lugar a dudas, a través del Metro, autobús o Tranvía. Por ese motivo, para viajar de la forma más económica es recomendable que adquieras la tarjeta TuiN o el Bonometro de 10 viajes. De esta manera ahorras más que si adquirieras los billetes por separado.